山頂太平山餐廳租約今年到期　政府為二級歷史建築紅磚屋招租

有逾100年歷史的山頂地標、二級歷史建築「紅磚屋」，現時為「太平山餐廳」，租約將於今年到期，政府產業署今日（8日）招標出租有關建築物的租用權，租約為期三年，將於5月22日截標。

政府前年亦曾為有關物業招租，「太平山餐廳」成功續租，政府現時再次招標，若餐廳不續租，或有其他餐廳欲進駐該址，這家屹立山頂21年的「地標」或面臨結業。



新租約3年 只可經營餐廳

「紅磚屋」位於山頂道121號政府物業，位處山頂廣場及凌霄閣之間，已屹立山頂過百年，外型有英式古雅鄉間小洋房的格調，極具殖民地懷舊色彩，多年來都係遊客的「打卡」熱點。

政府產業署指，該物業土地面積約1,203平方米，正連同其上豎設的建築物或構築物的租用權招標，租期為三年，並列明該處所只用於經營餐廳及政府可能以書面批准的其他輔助用途。

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招標期將於5月3日中午12時截止，有興趣到該物業視察的投標者，可於4月20日或之前致電產業署預約。招標結果將於9月22日或之前公布。

翻查資料，「紅磚屋」1947年起便已用作餐廳，至今已有75年歷史，「太平山餐廳」在2001年投得租用權，一直營運至今，該址以前以月租形式出租，惟至2019年，政府再次就物業招標，「太平山餐廳」成功續租，並首次加入分紅制，以每月租金最低為23萬，或每月總收入的25%，以最高價者為準，但有關金額並不包括差餉、電費及任何其他支出。