文化人推「七份一書店」店長孵化器　實習生記下打工「煙腸」日常

十年前，整個深水埗區可能只有零星數間二手書店，直至近年一拳書館落戶大南街，大家才猛然醒覺，原來深水埗都可以有「書卷味」。開書店除了講理想，也需要「落地」的實戰經驗，曾開設「阿麥書房」的James於是決定，以為期半年的「書店孵化器」計劃，利用自身經驗支援和培養7位新人，讓他們分別在東南樓和大南街，自行經營各自負責的七份之一間書店，目標有兩個方向，「經歷咗孵化階段，（店長們）一係就圓咗開書店嘅夢，唔會再開；一係就將拎到嘅經驗應用喺自己開嘅書店度。」

「七份一書店」又提供了夏季實習機會，當中兩位愛書的年輕「煙腸」在工作期間不忘將實習期間的難忘點滴記下，最後更將之製成刊物留念。



於2004年創立的樓上書店「阿麥書房」，過往深受文青歡迎，但最後因經濟和營運壓力在2009年結業。開書店是熱情和現實之間的角力賽，創辦「阿麥書房」的James最清楚不過，「諗返自己生意失敗、蝕好多錢，但見到有好多人想開書店，於是就開始諗，點樣可以畀佢哋試下呢件事呢。」他指，希望能用自己的經驗幫助後來者，盡量減低失敗的機會。很多人覺得在香港開書店沒出路，James則說：「冇辦法，就算知道係死路一條，大家都係會去做，咁不如畀佢哋認清現實……之後可以係放棄，亦可以係更有信心做好件事。」

「七份一書店」提供了夏季實習機會，當中有兩位愛書的年輕「煙腸」加入書店。（受訪者提供圖片）

James去年7月首創「書店孵化器」計劃，公開招募有興趣想開書店的人士，以半年時間一起擔當「七份一書店」的店長。他指，希望計劃能提供培育的框架，讓店長們事先嚐到開書店的滋味，學習不同的經營事務，「好多人想開書店係有passion（熱情），但要將諗法變成生意有好多嘢要考慮，因為你要交租，一啲好偏嘅書你好想推廣，但佢嘅銷售量你支唔支持到呢？」James表示，多年來坊間都沒有類似的計劃，不少人未了解清楚便衝去開店，結果「勁交學費」；他希望協助他們，建立好基礎再考慮開書店。

「教科書教唔到，經驗要自己學」

「點樣平衡好賣嘅書同自己想賣嘅書、邊間供應商係咪可以退貨、會唔會買到『蟹貨』啦……呢啲教科書教唔到，經驗要自己學。」其中兩名店主，完成計劃後真的開了書店，以James觀察，計劃也算是成功，「例如書店名，一間原名 『夜露死苦』（日本暴走族用語，解作多多指教），6個月後佢自己改返個容易記得同搜尋嘅名，叫『獵人書店』。」James認為，就算不用明言，店主們自會學到應如何經營書店。

修讀文化管理的Candy指，在書店工作讓她接觸深水埗的不同族群，也了解到書店如何能連結社區。（受訪者提供圖片）

貼地接觸族群 了解書店如何連結社區

除了店主，七份一書店還有愛書的實習生。修讀文化管理的Candy，去年10月時見到「心浪潮 @ 深水埗」的實習計劃，自己愛看書也愛到書店，於是在眾多選項中剔選了七份一書店。她表示，以往的實習機會多是在表演藝術相關的機構中做行政工作，在書店工作讓她接觸深水埗的不同族群，也了解到書店如何能連結社區。Candy又指，每次在書店當值都會遇上不同店長，每次上班都能與背景各有特色的人聊天，了解他們為何如此選書，以及交流閱讀心得。

Candy在實習過後，現時仍有在書店做兼職工作，並在實習過後，與其他參加者一同製作名為《七份一書店的煙腸日常》的刊物，記錄他們在實習期間的點滴和不為人知的趣事。Candy坦言，是次實習令她認識到社會創新有不同可能，亦因此會以新角度來考慮未來的路向。