DSE放榜｜完成考試已不易　23歲巴裔腎病長短腳女生：等咗好多年

2022年中學文憑試DSE今日（20日）放榜，香港耀能協會羅怡基紀念學校今年有4位女同學應考DSE，她們都對成績感到滿意，並已各自找到人生方向。其中有患面部神經麻痺和讀寫障礙的同學，因愛整甜品打算修讀沖咖啡課程；也有患慢性腎衰竭及長短腳的巴基斯坦裔同學表示，因平日常要出入醫院，對醫護工作產生興趣，未來亦希望可朝這方向發展。



今天（20日）是放榜日，傳統名校繼續出產不少「狀元」，但也有不少身體有障礙的學生，要克服比常人加倍的困難完成考試。今年23歲的巴基斯坦裔學生愛莎，患有慢性腎衰竭及長短腳，因長期出入醫院洗腎，難以兼顧主流學校課程，小學近半時間都在醫院學校渡過。後來她入讀特殊學校，花上9年時間完成小六至中六的課程。

備試期間仍需每周入院洗腎3次

今年愛莎報考了通識、綜合科學、英文和數學共4科，在備試期間，她仍要每周入醫院洗腎3次，並需服用抗排斥藥、血壓藥等多種藥物，「溫書會好易唔記得晒，但都盡力，唔想俾個病影響到。」今次她只有英文科合格、取得2級成績，但愛莎認為最重要是完成了考試，「本身等咗好多年好想考，好驚疫情會冇得考，𠵱家算係完成。」

（左起）愛莎、黃同學及許同學不約而同認為自己能完成文憑試已不容易。（蘇煒然攝）

早於IGSE考試取得中文A級成績 盼未來從事醫護工作

在本港出生的愛莎說得一口流利廣東話，她指，今次沒報考中文，皆因早前已在IGSE考試中獲得A級；現時則考慮報讀毅進文憑。她又透露，現時有在髮型屋做文職實習，而常出入醫院令她對醫護的工作產生興趣，也認為自己常要抽血等，「睇得多」做起來也許會比較容易，因此未來的工作也想朝這些方向發展。

19歲面部神經麻痺學生報讀職訓局咖啡課程獲取錄

今年19歲的許同學，患有面部神經麻痺和讀寫障礙，她只報考了通識科，雖然未能取得合格成績，但她表示，輔助學習、答題的電腦儀器在考試中沒有發生故障、能順利完成考試已是十分慶幸。她又指，平日喜歡在家做簡單甜品，會跟着影片做曲奇、紙杯蛋糕等請老師、同學吃，成功的時候很有滿足感，因此早前已報讀職訓局的沖調咖啡課程，並已獲錄取，將於9月開學。至於另一名患腦麻痺的黃同學則指，未來有意向音樂方面發展。

香港耀能協會羅怡基紀念學校校長賴雲艷指，過去數年學校報考DSE的同學數目相若，最多的一年有11個，校內有包括肢體傷殘、多重弱能、聽障、視障、自閉症等的同學。她指，着重讓每位同學盡力發揮所長，從小到大的學習都結合治療，望助同學發展主積極性和性格強項；而疫情下同學們的高中生活面對很多挑戰，校方關顧學習需要同時也有提供情緒支援。