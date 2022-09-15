01眾樂基金 | 凝聚社區慶中秋　與眾同樂細嚐人情味

每年中秋佳節，各品牌都推出創新款式月餅來迎合市場需求。當家家戶戶忙著選購月餅禮盒，藉此向親友表達心意的時候，香港01眾樂基金關注到基層家庭和獨居長者，同樣對傳統節日有所期待，因此與「01心意」在2022年9月初策動一項慈善活動，目標讓社區每個角落能洋溢歡樂氣氛，細嚐人情味。



香港01眾樂基金與「01心意」連繫到不同單位的地區組織和非牟利慈善機構，在中秋前夕，分別於屯門區、葵涌區、沙田區和觀塘區的公共屋邨和舊樓向低收入及基層家庭、獨居長者派發精美月餅禮盒，與眾同樂共度中秋佳節，預料逾 1,000個家庭受惠。

是次慈善活動，獲得新麗餐飲贊助迷你匠心奶黃月餅及經典雙黃白蓮蓉月餅共 700盒，並由食德好、泓福慈善基金、仁愛堂及中國基督教播道會社會服務派發到各個社區。明白到非牟利慈善機構在有限資源的情況下，只好無奈擱置派發節慶禮品的計劃，是次合作最終促使派發活動繼續進行，不致服務使用者失望。

在社區內，年長的一輩較重視傳統節日，大部份公公婆婆依靠政府生活津貼過活，這些迷你月餅大小剛好，適合一至二人家庭，不單能滿足他們過節的心癮，而抽屜式設計的月餅禮盒又能重用，盛載細小的東西，為平淡簡樸的家增加節日氣息。

是次送贈活動，讓受惠家庭與家人聚首一堂共享月餅滋味。

受惠機構表示，現時一盒普通 (四個裝) 月餅售價從 $200起跳，對於足襟見肘的低收入家庭來說，物價持續上漲已感到無比壓力，實在沒有閒錢買節慶食品。是次送贈活動，確實為他們帶來歡樂，與家人聚首一堂共享月餅滋味。

每當社會遇到艱難時刻，冀望社會各界不忘關心弱勢社群，可透過香港01眾樂基金將資源配對予有需要人士，共同建立關愛和諧的社會。請即到香港01眾樂基金網站，支持籌款個案及了解更多慈善活動。

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