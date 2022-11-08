錫克教廟重建5年今重開　有需要人士可短住　不限宗教

位於灣仔的全港獨一錫克教廟2018年拆卸，歷五年重建，今日（8日）重新啟用。錫克教廟主席Nirmal Singh表示，新廟宇亦是一座社區中心，其可用面積共76,000平方英呎，可為新來港有需要人士最多免費提供15天住宿，社區廚房則每周免費提供5,000份餐點。寺廟對外開放，無論宗教信仰、膚色及種族，均可入住。



特首李家超戴頭巾着白襪入場 大會稱可自主決定

特首李家超今日到場主持儀式並致辭。錫克廟規定進入參觀需戴頭巾、赤腳，在場與會者及傳媒等均入鄉隨俗，除去鞋襪赤腳行走，李家超頭戴白色頭巾入場，但並未除去腳上白襪。建築委員會召集人Gurdev Singh Ghalib表示，入場者必須除鞋，但可自主選擇是否除襪，特首今日穿著廟宇提供的白色新淨襪子，亦有脫鞋。

李家超表示，《基本法》保障市民享有宗教自由，不同信仰可和諧共存。

廟宇兼社區中心 提供免費住宿及餐點

Nirmal Singh 表示，新建築不僅是一座錫克教廟，亦是一個社區中心，以及所有印度人和香港廣泛社區的交流場地。

Nirmal Singh續稱，新建築樓高四層，提供 76,000 平方呎面積，包括圖書館、博物館、研討廳、幼稚園、語言和其他科目課室、停車場、兩個祈禱廳、住宿等設施，一樓有社區共享餐廳和廚房，每周提供5,000份免費餐點，從早上6點到晚上9點提供三餐，茶點則不限時供應。

寺廟前身建於 1901 年。2013 年，由於建築物出現裂縫產生危險，經香港政府批准後，2018年拆除寺廟並在原址重建。

新廟宇面積是舊建築的五倍多，每天可為超過2,000人提供免費飯餐。錫克教廟亦對外開放，為有需要人士提供最多15天免費住宿服務，不論宗教、膚色與信仰，均可入住，同時可容納15人。

印度錫克教人士：寺廟關閉期間是艱難時光

穆斯林Sona是居港15年的印度籍人士，她與其他來到寺廟參加活動的朋友熱情擁抱問好，臉上洋溢幸福笑容。

Sona形容寺廟關閉期間是艱難時光，而疫情三年期間，她會參加網上祈禱及其他在線宗教活動。如今每個周日均可來到廟宇祈禱，她十分開心，她指作為社區中心，這裏連結她與其他教徒，讓人產生歸屬感。