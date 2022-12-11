房協辦線上線下拉伸運動關懷社區　挑戰健力士世界紀錄

香港房屋協會(房協)周六（10日）於勵德邨舉行「強心健體燃希望」社區關懷行動起動禮，聯同夥伴機構的代表、房協出租屋邨居民、房協獎學金同學會成員，以及修讀護理學的學生，一起做拉伸運動，向大眾推廣身心健康，並為社區發放正能量。於起動禮上，在凝動香港體育基金的導師帶領下，接近五百名參加者分別在現場及線上同時進行拉伸運動，透過簡單輕易的動作強心健體、放鬆身心，挑戰「最多人線上及線下同時做拉伸運動」的健力士世界紀錄。



+ 3

房協企業傳訊總監梁綺蓮表示，近月不少調查顯示，長期面對疫情令市民出現不同程度的精神健康問題。在未來三個月，房協將聯同十個夥伴機構，推出一系列涵蓋個人、家庭及社區層面的線上及線下活動，為轄下出租屋邨居民和社區提供精神健康資訊、舉辦工作坊、探訪長者並為他們檢查身體及情緒狀況，以及贊助適合一家大小參加的健體培訓班等，鼓勵大眾由自身開始，關注精神健康。

新展開的「強心健體燃希望」社區關懷行動，是房協今年年初因應第五波疫情推出「抗疫同行燃希望」社區關懷行動的延續版，房協將與非牟利團體合作，舉辦一系列線上及線下分享會和工作坊，透過「房協屋邨資訊」應用程式和小冊子，與居民分享精神健康及紓緩壓力資訊。

此外，房協將贊助社會企業舉辦適合一家大小參加的健體培訓班，鼓勵將運動融入生活，培養正面情緒，同時鼓勵長幼共融。房協亦會於各出租屋邨設置攤位，介紹各類型新興運動，讓居民體驗及享受運動的樂趣和益處。

而房協獎學金同學會成員和一班修讀護理學的學生將組成義工服務隊，上門關懷轄下出租屋邨的長者，為他們檢查身體。此外，房協亦會與社福團體合作，安排精神健康流動宣傳車到訪轄下各屋邨，鼓勵居民加強關注精神健康。