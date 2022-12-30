香港首個LGBTQ+主題大型展覽大館舉行　藉藝術為性小眾發聲

香港首個以LGBTQ+為題的大型展覽「神話製造者——光．合作用 III」於大館舉行。展覽找來六十多位來自亞洲及其流散族群的藝術家，邀請他們展出主題相關藝術品，內容圍繞「酷兒神話」的核心概念，探索各種當代神話和身體實踐，藉着藝術為性小眾發聲。



馬來西亞藝術家Anne Samat作品《Conundrum Ka Sorga / 向上天》（龔思敏攝）

是次展覽由獨立策展人及藝術史家Inti Guerrero、慈善機構創辦人黃子欣策展，並與驕陽基金會合辦，超過100件中外藝術品進駐大館當代美術館展廳，當中有新作品，亦有40到90年代的舊作品。驕陽基金會創辦人孫啟越（Patrick Sun）表示，之前分別在台灣及曼谷舉行過LGBTQ+議題的主題展覽，今次終於回到香港，希望透過藝術，提高大眾對LGBTQ+群體的認知及促進更平等的世界。是次大館展覽分為三大主題，而展品中則有其中三分之一作品由驕陽基金會借出。

第一章：神你可否戀上我？

第一章「酷兒神話：台上和台下的神話」，藝術家們根據同性情慾、雌雄同體、男女易裝和性別模糊，刻畫出神話人物、創世故事及各種傳統。藉着藝術衝擊主流文化（及宗教）價值觀，並突出亞洲傳統中既有的酷兒神話形象。放在展覽廳中央位置的巨型展品《Conundrum Ka Sorga / 向上天》，由曾入選馬來西亞十大女藝術家的Anne Samat創作，以編織藝術整成擬人化的鳳凰形象。細心留意，發現展品底部有那些在恐同、跨性別恐懼症和歧視鬥爭中發揮關鍵作用的人物名字，最為人知的是荷里活跨性別藝人Eliiot Page（舊名為Ellen Page）。

另一組為中國藝術家西亞蝶創作的展品《泣魚》、《斷袖》及《分桃》，將其家鄉陝西的寒冷、恐同情緒以及自己壓抑在內心多年的感受，以中國傳統剪紙藝術表達出來。三件作品的創作靈感，來自中國古代歷史中記載的神話化同性愛情故事，分別為魏王與男寵龍陽君、漢哀帝與男情人董賢、以及衛靈公與彌子瑕的故事。

第二章︰愛是最大權利？

由第一章的若隱若現當代神話，跳到去18禁的第二章「身體政治：刑事化、控制和反敘事」。策展人之一黃子欣表示，展覽廳為大館F倉，前身是押牢房及探監室，而大館建築群前身包括中區警署，中央裁判司署及域多利監獄，場地在展出第二章的展品時變成了一面歷史棱鏡，折射出展覽主題。

第二章的展品，男同情色表現相當直接。當中美籍華裔藝術家黃馬鼎一組六件的作品，充滿幽默、反叛精神及大量富想像力的性慾。最出眾一幅《我的瘋狂人生》，挺拔陽具佔據作品正中，鑲嵌在金漆雕花畫框內。以磚牆砌成的陽具，作為底層社會情慾的象徵，展現自身對於當時的居住地紐約，關於限制與偏見的幻想。溫提一下第二章展覽只準18歲或以上人士觀看。

第三章︰最好的，尚未來臨？

未來是光明還是黑暗？第三章「酷兒未來：去物質化、轉化及新語態」，以黑暗來暗示一切，使事物隱隱約約，不予揭示。正因為隱蔽，看不到自身，反而帶來自由自主、無拘無束之感。王水的作品《Scr. . pe》，天窗上的LED面板不停播着流動影像，影像由細胞、原子及器官組成，藉着作品身體被重新認知。

「神話製造者——光．合作用 III」

地點：大館當代美術館

開放時間：上午11時至晚上7時（星期一閉館）

舉行日期：至2023年4月10日