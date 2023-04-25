將軍澳綠化帶建公營房屋　申提高地積比　百勝角擬建47層摩天大樓

一般公屋輪候時間仍徘徊在6年水平，3年上樓目標仍然無期。土木工程拓展署近日向城市規劃委員會提交文件指，擬在三幅已完成改劃的綠化地帶發展公營房屋，選址為將軍澳清水灣影業路、寶林魷魚灣村道和百勝角，當局再次入紙申請放寬三個用地的地積比，由劃一6.5倍，放寬至最多7.1倍，增幅最高達近一成，三個地盤預料合共可興建12幢大樓，合共可提供7,372個公營房屋單位。若申請獲「開綠燈」，百勝角將可建高達47層摩天公屋，整個將軍澳的密度將進一步提升。



三項目地積比增至７倍以上

文件顯示，其中一個申請地點位於清水灣影業路，鄰近清水灣電影製片廠、水邊村和坑口村等，地盤佔地約1.45萬平方米，當局擬將地積比由最高6.5倍放寬至7.1倍，增幅達9.23%，擬建兩幢分別36和38層高住宅大樓，兩幢建於一個兩層高的基座平台上，預料可提供1,628個單位，以容納4,560人。項目將會提供所長者鄰舍中心、60個服務名額長者日間護理中心及100個床位的安老院舍。

另一個申請地點則位於魷魚灣村道和寶林北路交界，鄰近消防處和海關人員宿舍，對面為寶林邨和欣明苑，地盤佔地2.87萬平方米，當局申請將地積比放寬至7倍，增幅為7.69%，擬建4幢40層高住宅大樓，以及一座非住宅樓宇，預料可提供2,720個單位，以容納7,350人。項目亦會包括安老院舍、老人中心、特殊幼兒中心等社福設施。

將軍澳百勝角路選址鄰近香港電影城、消防及救護學院，原為綠化地帶。(Google Map截圖）

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最後一個申請地點則位於百勝角路，鄰近香港電影城、消防及救護學院，以南則是日出康城的私樓峻瀅和峻瀅第二期，地盤佔地2.24萬平方米，當局申請將地積比放寬至7.04倍，增幅為8.3%，擬建3幢41至47層高住宅大樓，一座社區設施大樓和一座停車場，預料可提供3,024個單位，以容納8,170人。

土拓署表示，今次是代表房委會向城規會提交申請，強調申請是為了應付《長遠房屋策點2022》的目標，以在10年內提供30.1萬伙公營房屋單位，並指擬議公營房屋發展與周邊的發展密度兼容，在布局及設計上，亦充份考慮了地盤發展限制及善用地盤發展潛力。