香港仔龍舟隊合和龍花30萬造新龍舟迎戰　開光試水儀式不簡單

香港仔龍舟競渡大賽2023將於本月22日端午節正日舉行，有10個隊伍參賽，其中參賽隊伍合和龍花費逾 30 萬港元製作龍舟參賽，今日（10日）於鴨脷洲龍竇舉行開光儀式，由划手親自試水，合和龍龍舟隊表示對比賽有信心。



▼6月10日 95呎長大龍舟開光下水▼



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30萬元的龍舟「大龍」於廣州番禺製作，全長95呎，設50個座位，為歷年最長的大龍。大龍由設計至製成歷時半年，由柚木製成，較耐用輕巧，材料佔成本最多。製作資金由漁民子弟及海鮮商家籌集。合和龍主席馮啟文指，新年後隊員已加緊練習，對端午節舉行的香港仔龍舟競渡大賽充滿信心，目標奪得第一。

今午兩時正，合和龍漁民龍舟隊為新造大龍「開光」，大龍龍角繫上花及新鮮香芋葉，前額綁著一條稱為紅的紅色長布，龍口近舌底含著長的青草，龍嘴則含著子薑，代表好寓意。龍舟粉飾完畢，奉上水果、金豬等祭品，由喃嘸師傅向神靈稟告，並於龍舟鼓及座位位置畫符，用碌柚葉灑水。龍舟隊隊員上香，吹響號角，敲響皮鼓。隨後將龍舟下水，由划手親自試水。

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龍舟隊鼓手兼教練冼先生認為，花費30萬造大龍，是「用少少錢追時間」，因舊龍舟已使用9年，新龍舟用料更輕，相信前行速度更快。他希望藉爬龍舟供奉天后娘娘，大家可以身體健康，又指疫情規管放寬，比賽現場有觀眾，氣氛會濃厚，「大家開心，觀眾睇得開心，我哋就開心。」