長者、學生聯手幫石硤尾變電站「化妝」　中電：凝聚社區推廣減碳

中華電力日前（12月23日）與深水埗民政事務處合作推出「變電站美化計劃」，聯通石硤尾一眾長者和學生，將變電站外牆繪成藝術畫作。當中融入該區的歷史文化和民生百態，並且加入環保元素，希望以藝術聯繫人和社區，同時推廣減碳理念。



中華電力與深水埗民政事務處合辦「石硤尾變電站美化計劃」，宣揚節能減碳。（中電提供）

聖誕佳節來臨之前，石硤尾街坊福利會及明愛牛頭角長者中心的長者、惠僑英文中學的學生以及中電義工，一起美化位於石硤尾南昌街與偉智街交界的中華電力變電站。

中華電力企業發展總裁莊偉茵女士表示，中電除了提供安全可靠的電力，也積極透過社區活動提升市民的生活質素，希望藉此活動加強社區凝聚力，點亮居民和遊客的生活。

深水埗民政事務專員黃昕然則指，特區政府向來致力「共建美好社區」，是次計劃正好讓不同年齡層的長者、學生和義工互相認識、共同合作，從而建立對社區的歸屬感和自豪感，而其他居民和遊客也可以透過欣賞壁畫認識深水埗區的特色。

中電事前舉辦三場工作坊，讓參與者學習繪畫壁畫的基本技巧。惠僑英文中學學生黃頌洛提到，「平日上學經常路過石硤尾變電站，沒想到今天有機會可以參與美化變電站的外牆」，而最令她開心的是可以與同學和街坊攜手合作，令社區變得更美麗繽紛。

「變電站美化計劃」旨在透過壁畫宣揚節能減碳的綠色訊息。石硤尾變電站是繼尖沙咀海防道、觀塘鴻圖道及旺角上海街後第四個美化的變電站。