啟德黃金用地擬建簡約公屋辦公室再惹爭議　居民嬲爆：好礙眼

啟德興建簡約公屋選址早已惹來爭議不斷，政府近日諮詢建議撥出位處AIRSIDE對開、啟德車站廣場中心的一幅黃金用地，以興建簡約公屋項目辦公室，但該處與簡約公屋項目位置相隔一條啟德河，引起啟德居民高度關注，質疑為何並非規劃建於簡約公屋項目範圍內，憂慮該處長遠又變成簡約公屋用地。有居民直言不滿有關規劃建議，：「好礙眼，搞到呢度一忽、嗰度一忽咁，有空地點解唔開放嚟做公園，方便居民呢？」



擬建簡約公屋辦公室的閒置用地位處啟德站地面，位處黃金中心，目前被圍封鐵絲網。(吳美松攝)

有關的諮詢文件於2月8日由地政總署發出，建議撥出約4,788平方米的政府土地以興建臨時房屋項目辦公室；年期由土地佔用日起至2025年12月25日，並限定建築物高度不得超逾兩層。而該幅用地正是位處啟德港鐵站出入口旁邊，屬於啟德車站廣場中心的黃金位置。

記者今日（22日）到現場視察，發現該幅地面積廣闊，四周圍封了鐵絲網，位處啟德地標AIRSIDE對開，毗鄰為休憩公園，環境綠化恬靜。

擬建簡約公屋辦公室的閒置用地位處啟德站地面，位處黃金中心，目前被圍封鐵絲網，居民出入需要繞遠路。(吳美松攝)

據了解，該幅空地已閒置多時，自啟德重頭項目AIRSIDE及鄰近設施陸續投入服務後，很多啟德居民都對啟德站地面一幅幅被圍封的空地充滿期盼，期待會興建更多不同設施，為區內帶來新景象。而今次擬撥出的用地，更因為處於中心位置，但過去長期圍封木板，阻礙公眾出入，一直都有居民反映意見，爭取開放使用。

不過，該份地政總署諮詢文件日前由啟德居民上傳至社交媒體的居民群組後，再被廣泛傳開，引起不少居民出現反對聲音。其中不願上鏡的居民梁小姐向記者表示，早前在網上知悉有關諮詢撥地情況，坦言感到相當失望。她指出，政府過去曾聲言要將該段啟德用地設為輕軌車站，在特首李家超的施政報告中亦有提及，惟一直「只聞樓梯響」，以致該幅土地圍封多年仍未有發展。

該幅閒置用地一直被鐵絲網圍封，鄰近空地常有居民使用做運動。(吳美松攝)

她形容，若在該處興建簡約公屋辦公室會「好礙眼」，而且與原來規劃不符，直指現時啟德規劃是「呢度一忽、嗰度一忽」，並質疑為何至今未將空地解封，變成公園或其他綠化空間等用途，以方便居民。她舉例指，該幅空地被列為禁止騎單車範圍，卻處於單車徑及設有單車停泊服務的Airside商場中央，除了不方便單車人士，亦突顯規劃欠完善的感覺。她建議，解封空地，同時做好長遠規劃，讓該幅黃金用地，發揮更高效用。

另一名居民吳小姐亦認為，與其興建臨時房屋項目辦公室，還是將空地開放作公園較為理想。商場租戶傅先生則形容，政府建議的做法「有啲嘥」，因為該空地位處居民生活圈中心，感覺並不適宜用作興建臨時房屋項目辦公室。

▼2月21日 立法會議員李慧琼和九龍城區議員關浩洋，與房屋局副局長戴尚誠及建築署代表，一同會見居民代表。▼



九龍城區區議員關浩洋接受查詢時證實收到不少居民反映意見，本來該幅用地規劃為商業用途，過去有建議用來興建咖啡室，所以居民「好有期望」，但一直未有發展。

他指今次事件惹居民關注，主要是簡約公屋項目位於世運道，與啟德車站廣場這幅空地相隔一條啟德河，步程距離約10分鐘，令人疑惑為何並非規劃建於簡約公屋項目位置，並質疑有關規劃是否合適。此外，該處建臨時辦公室，應是設置兩層高的貨櫃改裝，理應不用使用如此大面積，令居民擔心長遠會再在上址建簡約公屋。

關浩洋稱一直有協助居民向相關部門反映，爭取開放該幅用地，至少可以解封圍在四周的鐵絲網，讓居民使用及通過，毋須繞遠路，或改作綠化用途，目前正收集民意，而諮詢期至下周一結束。

另外，關浩洋與立法會議員李慧琼就今次事件，昨日（21日）與房屋局副局長戴尚誠及建築署代表，一同會見居民代表。會上，居民認為有關用地對未來社區形象及規劃有影響，建議當局尋求替代方案，當局在會上承諾會積極考慮居民意見並在短期內回應。

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