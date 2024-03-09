荔景山約2.5萬居民僅5條巴士線出行　關注團體促增路線與班次便民

隨着葵涌荔景山一帶的屋苑及公共屋邨相繼落成，包括去年10月新入伙的插針式公屋麗瑤邨喜瑤樓等，為該處帶來激增人口，但為人詬病多年的巴士及小巴服務不足問題，至今仍無改善，目前有逾萬居民需共用僅5條巴士線，加上社區設施配套不足，居民必須跨區解決生活需要，致使搭車出行時，經常大排長龍，苦不堪言。有關注團體促政府予以正視，並盡快改善荔景山頭交通配套問題。



麗瑤及祖堯兩邨的關注組今日（9日）聯合發佈荔景山頭交通配套問卷調查報告。（麗瑤居民關注組FB影片截圖）

「麗瑤居民關注組」及「祖堯交通關注組」今日（9日）聯合發佈兩份有關荔景山頭交通配套的問卷調查報告，提到插針式公屋麗瑤邨喜瑤樓於去年10月入伙後，為邨內新增超過2,500人口，目前共有約萬名居民，連同祖堯邨約1.5萬人口，單是兩條屋邨已有2.5萬人，但荔景山上的交通配套多年來毫無改善，居民需依賴巴士及小巴下山出行，再轉車至目的地，但兩邨共只有5條巴士線，而且班次疏落，數條小巴線亦經常大排長龍，長此下去恐對交通造成不勝負荷。

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調查顯示巴士小巴班次及路線不足最嚴重

該兩個關注組遂於去年10月至今年2月期間，就巴士及小巴的候車時間、班次、上落車地點及路線覆蓋，分別向341位及103位邨民進行評分調查，結果顯示所有項目全數不合格。其中以麗瑤邨的候車時間評分最惡劣，平均只得0.91分（5分為滿分），而祖堯邨的候車時間及班次的平均分分別為2.86分及2.38分（10分為滿分），可見交通服務班次不足問題最為嚴重，影響兩邨居民的生活機能。

有居民表示，兩邨共5條巴士線，其中30、45及46號線都覆蓋兩邨，可是班次疏落，每班車一般需等候30分鐘，甚至試過等候長達1小時一班，有時駛來是載運量較少的單層巴士，而且有脫班及到站時間不準等問題，令居民難以預計行程時間。居民李女士分享改搭小巴經驗，卻遇上人滿為患，她說：「架架都滿座，小巴去到麗瑤祖堯都冇位，等到第5架先上到！」

居民難過海 去沙田轉折

調查又顯示46.3%受訪者認為需增加往來港島的路線，祖堯邨亦有52.4%受訪居民認為增設巴士路線前往香港島、沙田等，可改善祖堯邨交通配套。關注組指出，巴士公司現時雖在荃灣、大窩口、葵盛及葵芳等地，在繁忙時段增加特別班次到港島，但荔景山居民需多次轉車，對他們仍然很不便利；若在繁忙時段增設指定班次行經麗瑤、祖堯至西九龍走廊、西隧及會展站，可為居民解決出行問題。其中居民曾女士稱：「以前我返工要轉車落荔景站，再搭車去中環，仲要轉車，車資好貴。」居民謝小姐亦希望巴士公司能增設分段收費及轉乘車資回贈優惠。

屋邨老化與交通不便 限制長者出行恐更封閉

另外，麗瑤邨及祖堯邨落成40多年，居民以長者為主，加上社區配套不足，例如祖堯邨只有一間超市，居民大多到深水埗或荃灣區購物和解決生活所需，而長者或帶學童上學的家長，難以應付行走約20分鐘的山路，故巴士路線少、班次疏問題，恐會限制荔景山的長者的出行及接觸社區的機會。

關注組稱，他們上月曾就荔景山交通問題，向葵青區議會交通運輸委員會遞交意見書，要求於區議會上討論相關交通配套情況，獲回應會積極考慮加入下月11日的區議會議程，同時有數位當區區議員回覆會面及落區視察情況，關注組希望能藉此向相關部門反映荔景山的交通迫切狀況，盡快加密巴士、小巴班次，並增設來回麗瑤、祖堯及荔景小巴專線。

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