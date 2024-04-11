DSE ｜中文作文卷增實用寫作考書信　另以「無愧的選擇」為題撰文

中學文憑試中文科筆試今日開考，今屆正式取消綜合聆聽和說話兩卷後，卷二作文卷增設甲部考核「實用寫作」，考試時間增至2小時15分鐘，佔全卷比例升至45%。相關題目要求考生就美化校園計劃，綜合閱讀材料，撰寫一封書信。

至於乙部則要求寫作長文一篇，其中一題，要求考生以「無愧的選擇」為題，撰寫文章；另要求考生就「遵守諾言」談及看法。



今年文憑試中文科重組試卷後，取消口試與綜合卷。剩下的閱讀（卷一）、寫作（卷二）今日（11日）開考。卷二作文卷增設甲部考核「實用寫作」，佔該卷30%。

相關題目要求考生，綜合閱讀材料，包括學校通告及同學對計劃的意見，以學校美化校園小組學生代表，就「潔淨環境 花香四溢」美化校園計劃，在《校園通訊》撰寫一封書信，以說明計劃如何有助學生成長，並鼓勵同學支持計劃。

至於，中文卷二作文乙部設有三條題目，考生可選一題作答，佔該卷比例70%。

第一題：試以「我最想尋回的一件玩具」為題，寫作文章一篇。



第二題：人生總有大大小小的選擇，無論選擇的結果如何，只要選擇時問心無愧，便已足夠。試以「無愧的選擇」為題，寫作文章一篇。



第三題：向華：「遵守諾言是具誠信的表現。」幼羚：「我卻認為，有時候，放棄諾言也是負責任的行為。」試寫作文章一篇，談談你對以上兩個觀點的看法。

