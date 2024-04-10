慕光英文書院25/26學年開辦GCE A-Level課程　學費料一年2.9萬元

位於觀塘的直資中學慕光英文書院今日（10日）公佈，獲教育局批准於2025/26學年起，開辦非本地課程GCE A-Level（普通教育高級程度證書），並與英國一間中學合作共同教學，讓海外、本地教師一同授課。中五、六分別設有30個學額。首屆學費料每年2.9萬元，有望成為全港學費最便宜的GCE A-Level課程。



校長張永豐強調，學校收生人數近6年均有所上升，開辦GCE A-Level課程，是希望令學生有更多選擇。他指，GCE A-Level課程選修科目相對文憑試更具彈性，有助學生按興趣專心修讀學科；該試每年舉辦兩次，亦可減輕學生「一試定生死」的壓力，預計將提升學校學生升學率，由原有約8成增至逾9成。



設6個學科供選修 與英國一中學合作共同教學

慕光英文書院將於24/25學年起招收中四預備班學生，設有「雙軌並行」課程，學生會同時修讀文憑試和GCE A-Level預備課程。25/26學年，於中五級開辦GCE A-Level課程，中五及中六級可分別提供約30個名額。

校方暫定於2025/26學年提供數學、商科、經濟、化學、物理、生物等6個學科。校方指，6個學科是根據英國以及本地最多人挑選、升學率最高而決定。

教學方面，校方會安排英國一間中學的老師與本地老師同時授課，讓英國老師先網授講解，本地老師再作課堂上總結、提問學生。區啟光特別提到，有關教材、流程都以慕光主導，相信混合教學能加強課堂交流，不只流於網課，教師間也可互補。

過去有學生核心科失手 與大學門檻止步 冀課程提供多一個選擇

校長張永豐指，香港文憑試制度要求學生多樣性學習，包括4科必修科和至少2科選修科；GCE A-Level選修科目相對靈活，毋須修讀4個核心科，除了中英文科外，學生可按個人興趣，專心選修3科。他指，學生若修讀自己感興趣的科目，對其將來追求好成績、升讀海外大學都有幫助。

張永豐續指，過去學校有學生因中文或數學科出現失手，即使其他科目成績優異，亦未能達到升讀大學的門檻。他認為，GCE A Level每年舉行兩次考試，並分成眾多單元考試計算，成績累計，不滿意結果的單元或科目可以重考，可令學生擺脫「一試定生死」的壓力。

他指，尤其若果學生希望繼續升讀本地學校，也可以先集中應考IELTS或其他語文考試，以取代文憑試語文科壓力，也可幫助「脫腳」學生順利升學，「救得一個得一個」。他預計課程開辦後，學校由原本8成的升學率會再有突破，可以提升至逾9成。

本港適齡學童人口減少，張永豐指，明白坊間不少中學面臨收生問題，但強調慕光最近6年收生人數一直有上升趨勢，今次開辦課程希望讓學生多個選擇，「（學生）鍾意讀已經係我哋開辦目標」。

40位學生有興趣報讀 可招收校外插班生

現時慕光書院中一至中六課程，10期學費共需約1.5萬；而GCE A-Level則是每年2.9萬。學校宣傳推廣主任鄒朗廷就指，GCE A-Level課程學費已比較其他提供同類課程的學校低，目前相關課程學費最低約3.2萬，「Keep（保持）到2字頭已經係全港最平」。

另外，校方就課程設有面試機制，按學生成績、家庭經濟狀況、求學態度以及英語能力，以免浪費學額。

校方又表示，已針對來年需要選科的中三學生作意見收集，現時少於40位同學有興趣修讀GCE A-Level課程，「競爭唔算大」，相信家長多了解有關課課程及考試制度後，報讀人數會再有上升。校方續指，礙於教學資源問題，以及教育局學額分配限制，暫於中五、中六設設一班，學額介乎20至30人，但亦觀迎插班生報讀，未有計劃再增多一班。