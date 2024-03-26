節能減電計劃為211學校換省電設備 林正財：政府有清晰減碳時間
碳中和及可持續發展委員會主席林正財今（26日）出席「賽馬會節能減電學校計劃」開幕典禮時，指現時氣候變化在各個方面都影響著全人類，而政府在減碳環保上，有清晰路線和時間表，包括在2030年關閉全港所有垃圾堆填區，他強調垃圾徵費並非「為咗賺市民錢」，而是要改變市民減廢習慣，逐步邁向2050年碳中和目標。
「賽馬會節能減電學校計劃」内容包括為211所參與中小學更換智能設備，達到省電兩成和將學校建設為綠色建築的目標，並透過教育活動，從小培養學生節能減碳的習慣。
林正財有信心香港2050可碳中和
林正財在開幕典禮致辭時表示，最近巴黎奧運竟擔心只在熱帶地方才出現的白紋伊蚊問題，反映氣候變化正不斷影響著全世界，更有歐美青少年因擔心氣候變化，而出現精神困擾，患上「climate change anxiety」。他認為，碳中和在歐美國家中多是一個政治口號，但在香港則是一個政策計劃，要「講得出做得到」。
政府在達致2050年碳中和目標上，有清晰的路線和時間表，當中包括全面減廢和提升用電效益，林正財表示，政府已規劃在2030年，徹底關閉所有堆填區，垃圾徵費便是達到此目標的方針，他強調政府並非想藉此賺錢，「賺唔到嘅」，而是為了改變市民處理垃圾的習慣，減少廢物的產生；而在2050年，政府設下所有大廈減少用電2至4成的目標，他有信心沿著這些政策路線，香港可在2050年邁向碳中和。
計劃為學校更換智能省電設備 將用電量減兩成同時節省電費
商界環保協會行政總裁吳家穎致辭時亦表示，去年逾16小時的暴雨是氣候給我們的啟示，讓大家要加速落實碳中和行動，「行動最重要，要從小開始」，故他期望通過為期5年的「賽馬會節能減電學校計劃」，可聯同中小學界、211間學校一同應對氣候變化，為學校更換更有效益的智能設備，如冷氣和電燈，目標將學校的用電量減少15至20%，亦會舉辦更多教育活動，讓學生增加對綠色建築的認識，從小培養學生可持續發展的重要性，以共同建設一個零碳未來。
商界環保協會在這計劃中，會為參與學校提供一條龍服務，更換舊式冷氣和電燈為能源效益冷氣和LED省電電燈，亦會在學校加設空氣質量檢測儀，望做到省電15至20%和改善空氣質素的目標，同時減輕學校的電費開支，讓學校成為環保的綠色建築，而參與學校將可獲得綠建環評2.0認證，以表彰其對實踐色校園的承諾。
全球首個具教育元素的綠建環評計劃 將環保結合教育
除此之外，此計劃亦包含教育意義，是全球首個具教育元素的綠建環評計劃，計劃聯同天主教香港教區、保良局及香港聖公會其下的屬校，一同推廣節能環保的教育活動，當中包括「Studycation」，讓學生參觀不同綠建環評下的綠色建築，以及班級更省電比賽，從小培養並嘉許學生省電的習慣。
「賽馬會節能減電學校計劃」由香港賽馬會慈善信托基金捐助，商界環保協會主辦，建築環保評估協會及香港綠色建築協會協辦，並由環境及生態局、發展局及機電工程署支持展開。