節能減電計劃為211學校換省電設備　林正財：政府有清晰減碳時間

碳中和及可持續發展委員會主席林正財今（26日）出席「賽馬會節能減電學校計劃」開幕典禮時，指現時氣候變化在各個方面都影響著全人類，而政府在減碳環保上，有清晰路線和時間表，包括在2030年關閉全港所有垃圾堆填區，他強調垃圾徵費並非「為咗賺市民錢」，而是要改變市民減廢習慣，逐步邁向2050年碳中和目標。



「賽馬會節能減電學校計劃」内容包括為211所參與中小學更換智能設備，達到省電兩成和將學校建設為綠色建築的目標，並透過教育活動，從小培養學生節能減碳的習慣。



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林正財有信心香港2050可碳中和

林正財在開幕典禮致辭時表示，最近巴黎奧運竟擔心只在熱帶地方才出現的白紋伊蚊問題，反映氣候變化正不斷影響著全世界，更有歐美青少年因擔心氣候變化，而出現精神困擾，患上「climate change anxiety」。他認為，碳中和在歐美國家中多是一個政治口號，但在香港則是一個政策計劃，要「講得出做得到」。

政府在達致2050年碳中和目標上，有清晰的路線和時間表，當中包括全面減廢和提升用電效益，林正財表示，政府已規劃在2030年，徹底關閉所有堆填區，垃圾徵費便是達到此目標的方針，他強調政府並非想藉此賺錢，「賺唔到嘅」，而是為了改變市民處理垃圾的習慣，減少廢物的產生；而在2050年，政府設下所有大廈減少用電2至4成的目標，他有信心沿著這些政策路線，香港可在2050年邁向碳中和。

碳中和及可持續發展委員會主席林正財認為政府對碳中和的政策安排清晰，配合學校教育，相信不會有市民因氣候變化而出現焦慮情緒。（梁祖兒攝）

計劃為學校更換智能省電設備 將用電量減兩成同時節省電費

商界環保協會行政總裁吳家穎致辭時亦表示，去年逾16小時的暴雨是氣候給我們的啟示，讓大家要加速落實碳中和行動，「行動最重要，要從小開始」，故他期望通過為期5年的「賽馬會節能減電學校計劃」，可聯同中小學界、211間學校一同應對氣候變化，為學校更換更有效益的智能設備，如冷氣和電燈，目標將學校的用電量減少15至20%，亦會舉辦更多教育活動，讓學生增加對綠色建築的認識，從小培養學生可持續發展的重要性，以共同建設一個零碳未來。

商界環保協會在這計劃中，會為參與學校提供一條龍服務，更換舊式冷氣和電燈為能源效益冷氣和LED省電電燈，亦會在學校加設空氣質量檢測儀，望做到省電15至20%和改善空氣質素的目標，同時減輕學校的電費開支，讓學校成為環保的綠色建築，而參與學校將可獲得綠建環評2.0認證，以表彰其對實踐色校園的承諾。

全球首個具教育元素的綠建環評計劃 將環保結合教育

除此之外，此計劃亦包含教育意義，是全球首個具教育元素的綠建環評計劃，計劃聯同天主教香港教區、保良局及香港聖公會其下的屬校，一同推廣節能環保的教育活動，當中包括「Studycation」，讓學生參觀不同綠建環評下的綠色建築，以及班級更省電比賽，從小培養並嘉許學生省電的習慣。

「賽馬會節能減電學校計劃」由香港賽馬會慈善信托基金捐助，商界環保協會主辦，建築環保評估協會及香港綠色建築協會協辦，並由環境及生態局、發展局及機電工程署支持展開。