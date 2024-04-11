DSE ｜內地港籍考生家長讚原校設試場　慳來港食宿考生應考較安心

中學文憑試中文科今日（11日）開考，考評局今年首設兩個內地「與考學校」試場亦首日同步開考，共約110名考生應考。有內地的港籍考生家長認為，子女能夠在原校應考感到高興，既節省來港考試的交通及住宿費用，考生應考心情亦會較為安心，「一聽到說可以在本校參加考試，真的（像）中五百萬六合彩。」



總之我們家長當時一聽到說可以在本校參加考試，真的（像）中五百萬六合彩。 考生家長邱女士

考生家長邱女士表示，對於內地設考場感高興，能方便考生應考。（洪芷晴攝）

原校應考方便考生 減輕家長憂慮

兩間內地港澳子弟學校試場今日開考，包括深圳香港培僑書院龍華信義學校和廣州暨大港澳子弟學校。兩校保送約110名中六合資格正讀生，以學校考生身份報考今年的文憑試。

考生家長邱女士稱，兒子修讀理科，在深圳培僑書院就讀了三年，認為在原校應考方便考生，「他不用換地方，在自己的大本營的話，他應該沒有我們家長想像的那種緊張和焦慮，我們家長也減少了很多的煩惱和擔心。」

順利設試場感高興 如「中五百萬六合彩」

她表示如須到香港應考，她需要提前到香港準備，尋找住宿、飲食等地方，亦會擔心兒子心情會較為焦慮。她稱，自子一直都是在內地上學，若到外地應考，會不習慣語言差異。

兩間內地與考學校，設立試場的計劃一度臨陣「告吹」，最後考評局以「先行先試」方式推行。她指，對於學校設考場感到高興，「總之我們家長當時一聽到說可以在本校參加考試，真的（像）中五百萬六合彩。」

她表示，如果陪兒子到香港應考，一個月的房租或住酒店費用，加上飲食、交通至少要兩三萬，而在與考學校應考，只需交了6000多元考試費，可以省下大筆費用。

邱女士又表示，今早6時半出門，家中距離學校車程半小時，大約7時40分到達學校。她指兒子自高二下個學期的時候就沒有在學校住宿，並在考試前回家溫習。她又透露兒子對於廣東和香港的大學均有興趣入讀，例如港大及香港科技大學的廣州分校，並希望修讀與人工智能範疇有關的學科。

被問及應考文憑試會否比內地高考更有好處，她表示，對於港籍生來說，應考上會較為輕鬆一些，不過文憑試英文科難度比較大，「因為從小內地的話英文科目還是抓的不夠。」

考生家長唐太表示，一度獲告知學校未必能設考場時，心情難免感失落。（洪芷晴攝）

曾到港九新界試場視察 做「兩手準備」

另一位考生家長唐太表示，女兒首次參與文憑試，心情很激動。她憶述當時校方告知家長，與考學校考場未必能通過，心裡難免失落，故做了兩手準備。她稱在二月、取得準考證的前幾日，除了在香港租房住酒店等準備功夫，也會到港九新界不同考場地點視察，包括九龍、上水、元朗、屯門等地。

她表示，對於學校今年順利設考場感高興，相信小朋友應考心情會更好，「不用來回跑，來回折騰。」她又指，女兒從幼兒園起在香港讀書多年，後來因疫情緣故，報考了深圳培僑書院，希望日後到香港升讀大學，目標是讀香港中文大學，與人工智能相關學科。