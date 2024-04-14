DSE｜考評局保留「報到易」　周六仍有逾十考生登入後無法簽到

DSE中學文憑試現正進行，考試及評核局上周五晚（12日）公布決定「腰斬」被謔稱「監考難」的試場檢名系統「監考易」，但保留考生使用的「報到易」。局方今日（14日）表示，上周六（13日）有八成考生成功透過「報到易」自行簽到，有十多名考生登入後而未能成功簽到，其餘因遲到、手機問題或缺席考試而無使用。局方呼籲那十多位未能成功簽到的考生致支援熱線，並表示會全力監察「報到易」運作。



2024年DSE數學必修部份明日（15日）開考。考評局對「監考易」程式運作未如理想再次致歉，已暫時停用「監考易」程式；將全力密切監察「報到易」程式，確保考生在接下來舉行的各科考試，可繼續使用「報到易」程式自行簽到。局方稱會與試場主任及監考人員作出妥善安排，小心處理考生出席紀錄和點算答卷，讓考生能專心應考。

上周六（13日，昨日）為國語文科聆聽及綜合能力考核「腰斬」監考易後首場考試，局方詳細收集考生使用「報到易」的數據，以分析「報到易」的運作情況。這場考試共有約47,000名考生報考，扣險3,000多名有特殊教育需要(SEN)考生不需使用「報到易」程式後，餘下43,800名中，約33,000名考生成功透過「報到易」自行簽到，佔一般試場考生總數的八成，但有十多名考生登入「報到易」後而未能成功簽到，由監考人員在開考後為考生點名。

在餘下約一萬名未有自行簽到的考生中，實際上有約1,400人缺席考試；其他考生亦因為不同原因，例如遲到、轉到特別室應考、選擇提前關掉手機、手機網絡接收不良或電量不足等，而交由監考員紀錄其出席情況。

考評局稱有實時監察考生簽到情況，可見絕大部份考生的自行簽到過程暢順；至於那十多位未能成功簽到的考生，局方歡迎他們致電支援熱線(電話：3628 8915)，以了解情況及作出跟進。

局方指由於早前「監考易」程式未如理想，影響到「報到易」的運作，停用「監考易」程式後，從上周六的考試所見，「報到易」的運作已恢復正常，考生能夠順暢使用，考生、老師和家考生、老師和家長都可以放心，並重申「報到易」程式為考生提供不少便利。局表重申。