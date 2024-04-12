DSE 2024英文科｜「監考易」未正常　多校試場未能登入改人手簽到

中學文憑試2024（DSE）英文科今日（12日）開考，用作核對考生身份的手機應用程式「監考易」系統周四（11日）考中文科時臨時故障，多個試場要改用人手核對考生身份。據了解，有試場今日更新「監考易」程式新版本後，程式仍無法正常使用，並須續以人手紙本點名，涉及試場更不只一個。



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今屆中學文憑試開始應用第二代公開考試支援系統（PESS2），考生須用「報到易」手機應用程式簽到，而監考員則用監考易核對考生身份，因應周四中文科考試有部份考場無法使用監考易，考評局同晚稱已檢視程式未能暢順運作的原因，發現程式在全面運作期間，當系統處理大量數據流量時，表現未如理想，引致監考員未能順暢地使用程式的不同功能，正全力跟進事件，適當更新程式，改善數據流量處理，提升系統表現。

考評局又稱，因英文科考試今日舉行，為確保考務人員順利完成考務工作，並能夠使用監考易程式的更新版本，考評局已通知學校最新的相關安排，包括：

1.試場必須使用考評局提供的兩部監考手機，並分別分發予原校及外監考員使用

2.試場主任可在明日早上7時半登入PESS2，並安排技術員更新「監考易」程式至最新版本

3.考生可如常繼續使用「報到易」程式自行簽到

