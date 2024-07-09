VTC高級文憑及基礎課程文憑　配合興趣　認可課程開拓專業路

香港中學文憑試(DSE)放榜在即，同學難免感到緊張。然而，不少公開試過來人的經歷也證明了，分數不能定義年輕人的前途或成就。就像VTC基礎課程文憑及高級文憑畢業生余采妮（Amelia）與廖亮鈞（Daniel）一樣，雖然未能獲得亮麗的DSE成績，但他們跟隨個人興趣選科，於學習過程中找到自信，確立路向，循文憑、高級文憑一步步踏上大學、理想事業路。他們的經歷證明以開放的心態尋找合適出路，興趣與前途絕對可以兼顧並行！



由基礎起步 課程啟迪無限潛能

Amelia於中學時已熱心公益，不時參與社福機構的義工服務，照顧幼兒與有特殊學習需要的兒童。DSE放榜後因成績未如所願，升學路上曾感到迷惘，然而IVE基礎課程文憑卻為她開啟了升學之門。她說：「IVE的基礎課程文憑有多個分流，我可以選擇自己有興趣的社會服務修讀。在學時老師帶領我們走進不同社福機構及參觀幼稚園，讓我們了解到不同專業的工作細節，同時亦詳細介紹各種升學與事業的發展機會，帶領我們前行。」在IVE老師悉心指導下，Amelia慢慢重拾自信，更找到自己的未來方向，決定升讀IVE特殊幼兒照顧及融合教育高級文憑課程。

融匯理論與實踐 開啟新視野

IVE高級文憑課程涵蓋專業理論、技能，同時強調知識與實踐融合。Amelia曾獲安排到幼稚園實習，為有特殊教育需要的學生創造一個合適的學習環境。她憶述，當時一名有特殊教育需要的幼童表現冷淡，並抗拒與她接觸。然而，經過一個月的相處與互動，幼童漸漸打開心扉。「他開始喜歡待在我身旁，甚至主動牽著我的手。透過為幼童進行不同訓練，看見他在學習上不斷進步，令我清楚感受到自己的教學對他產生了重大影響。這種成就感，正是我堅定走上這條專業道路的一大動力。」

除了透過實習累積經驗，IVE老師亦不時分享行業現況以及未來發展趨勢。「IVE課程受到業內認可，老師們具有豐富的行業經驗，當中不少老師更曾在教育機構任職管理層或是前幼稚園校長，不時與我們分享行業知識，亦為我們未來的升學或事業發展提供很多實用的意見。」

Amelia表示，IVE課程提供不同實踐機會給他們親身體驗及探索自己有興趣的領域。

升讀學士及碩士 引領專業前景

完成高級文憑後，Amelia成功銜接香港教育大學特殊教育學士學位三年級課程，現時於非牟利機構擔任高級訓練導師，主要負責協助服務對象掌握日常生活技能，並設計相應課程與他們進行訓練。她更將進一步升讀社會工作碩士課程，期望可以拓闊服務對象層面，推動社會共融。她表示：「IVE啟發我意識到自己的能力遠比想像中大，令我相信自己可以愈做愈好！」

實踐與理論並重 實戰經驗塑造職場優勢

VTC高級文憑課程注重提升學生的實踐能力，於求職時更具競爭力，不少學生一畢業已獲聘書，資訊科技高級文憑畢業生Daniel便是其中一個成功例子。他自小對電腦感興趣，並以此作為未來升學及事業目標。因此中學畢業後選擇入讀IT相關高級文憑課程，以提升專業技術。兩年的課程對於Daniel來說十分充實，除了課堂學習，他曾到一間資訊科技公司實習，為一間試行電子教學的小學設計應用程式，讓學生可以利用電子裝置紀錄積分並兌換獎勵，鼓勵學生養成良好的行為及習慣。他應用課堂所學到的編程知識，由設計到編寫程式都一手包辦。他的實力讓僱主留下深刻印象，完成實習後，僱主更主動邀請他留任繼續優化應用程式。

參與比賽提升實力 多項外地交流豐富閱歷

Daniel憶述在VTC讀書時老師常常推薦他們參與不同比賽，給予專業意見，不同的經驗助他拓展視野：「參賽經歷為我擴闊眼界，IT行業日新月異，從比賽中我可以參考其他參賽者的創意，以及如何將技術應用到不同範疇；多次的演講介紹與團隊合作，亦令我現時向公司各部門解說新方案時，表現得更有自信。」除了學科活動外，Daniel更積極參與了許多由學生發展處舉辦的活動，例如他曾經前往西藏作文化交流，亦到台灣參與有關環保的考察團，這些活動不僅豐富了他的人生經歷，亦助他建立自信心及獨立性。

一畢業已獲大公司聘用 成就理想事業

高級文憑畢業後，他獲VTC老師推薦到電力公司擔任IT相關工作。Daniel笑說：「一畢業已獲大公司聘用，家人亦十分替我高興，並囑咐我好好把握這個機會。」為了增進IT知識，好學不倦的Daniel亦一邊工作，一邊兼讀學士學位課程。短短數年他已由助理資訊科技開發員晉升至方案研發部的資訊科技主管，主力開發與雲端及人工智能有關的IT產品，提升公司營運效率。

Daniel笑言，不少人認為IT程式員只專注技術工作，不擅溝通。事實上，新一代的「IT人」懂得靈活變通、具有較強的解難能力，他的工作環境更充滿著團隊協作和創新氛圍。IT行業前景看好，數據分析、雲端運算、人工智能、物聯網等新興技術為從事IT工作的年輕人帶來更多發展機會。他鼓勵DSE考生，無論成績如何都可按興趣找到不同的升學路，不要被考試分數局限未來。

(資料及相片由客戶提供)