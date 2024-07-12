DSE 2024放榜攻略｜追隨興趣　成就屬於你的未來

7月17日便是DSE放榜的日子，等待放榜的考生，可能百感交集，時而緊張、時而迷惘，但對未來的日子又可能帶點期待。DSE同學無論已經有明確升學目標，還是仍在猶豫不決；又或是作為家長，想從旁協助子女，立即重溫「DSE放榜攻略」講座，升學專家深入分析DSE數據、升學出路以及畢業後發展，讓你在這關鍵時刻做出適合自己的選擇，為放榜作更好的準備！



多元升學出路 讓你追隨興趣 發展未來

於「DSE放榜攻略」講座中，VTC升學專家郭展幹先生（Raymond）除了分享實用的資訊及數據，亦鼓勵同學不要為DSE成績而焦慮，反而應把握機會，了解自己的專長及興趣，審視成績再揀選合適的升學出路，「DSE後有多元的升學選擇，同學要謹記DSE的成績，並不決定你的未來，即使成績未如期望，亦不代表你無法達成升學或專業的理想。同學只要知道自己的專長及想發展的路向，無論成績如何，都可以找到升學出路。」

根據教育局「2023年中六學生出路統計調查」，當中顯示超過九成中六同學畢業後選擇繼續升學，當中約一半同學入讀高級文憑或基礎課程文憑等本地非學士學位課程，而完成後亦可透過多元途徑繼續升讀更高學歷，達成升學目標。 Raymond 建議同學於選擇課程時由興趣及專長出發，會更投入學習，找到事業發展的目標及路向，「無論過去的成績如何，又或是在什麼地方起步，放膽追隨自己的興趣發展，選擇合適的升學途徑才是成就未來的關鍵。」

Raymond亦提醒同學搜集資料時，要特別留意課程的報名及取錄安排，尤其是DSE放榜日報讀課程的時間及方法、獲取錄後如何確認接受學位，以及註冊日子及時間等，最重要是及時行動，增加入讀心儀課程的機會。

裝備緊貼市場的知識 與大學學習相輔相成

活動當日亦有DSE畢業生到場分享升學經歷，黃積安 （Jacky）當年完成文憑試後，選擇入讀VTC 資訊科技高級文憑，之後順利銜接本地學士學位，並投身專業。

Jacky修讀兩年制的高級文憑，畢業後，便經「非聯招」途徑升讀香港科技大學修讀計算機科學工學士學位課程，他認為理論與實踐並重的學習有助他銜接至本地大學，「高級文憑課程緊貼市場最實用的知識，除鞏固我們的專業知識，亦著重應用技能。銜接上大學後，發現在VTC學到的知識於做Project時能大派用場；而大學課程則較多理論學習，加深了我對技術背後的了解，令學習變得更相輔相成。」

除了大學生的身份，Jacky同時亦是初創公司的創辦人之一。他於就讀高級文憑期間，透過參加比賽實踐所學，其中與同學利用人工智能、虛擬實境等，合作研發了互動滙報應用程式「PresentAR」，「程式可將演講者的影像融入簡報中，與虛擬物件互動，令傳統文字簡報內容變得生動有趣。參加比賽亦給予我們更多機會與業界人士認識及交流，同時増進我的演講及解說的技巧；而令我們更喜出望外的是能夠勝出比賽，獲得種子基金，讓我可以與同學一起嘗試將研發『落地』。」Jacky與高級文憑的同學利用獲得的10萬元種子基金以及其他比賽奬金，成立初創公司，並繼續優化軟件應用程式，現正與中小學、非牟利機構等不同團體接洽，期望將程式推出市場，從而幫助更多中小學學生做富創意的演說，將所學回饋社會。

黃積安 （Jacky）與同學利用人工智能、虛擬實境等，合作研發了互動滙報應用程式「PresentAR」，他在活動上分享於VTC的學習及創業經歷。

同學宜認清興趣及志向 家長在旁結伴同行

香港青年協會（青協）「DSE 27771112」的升學達人張家瑜姑娘「教路」，幫助同學認識自我︰「同學未有深入認識自己，未完全了解自己喜好或專長，可能因此難以找到想發展的路向。其實人人都會有較擅長的地方，亦會對一些事情特別關注，同學可以從微小的地方開始，認識自我，只要做自己喜歡的事、投入其中，自然更有學習動力。」她亦提到家長可以適時提供關心，了解子女的興趣及志向，為子女打氣之餘，亦要多了解不同的升學資訊，才可與子女商量，由內而外支持子女，一同迎接放榜。

青協社工張家瑜姑娘鼓勵DSE同學多想想自己的喜好及專長選擇出路，家長亦應於放榜時刻在旁支持及支援。

想多了解更多升學專家、VTC畢業生及青協社工的分享？馬上重溫「興趣起動 成就未來」文憑試放榜講座2024，了解DSE多元升學出路和VTC學士學位、高級文憑、文憑課程資訊、特色及畢業出路。

DSE畢業生歡迎於7月17至22日於網上或親臨院校參加「VTC中六統一收生計劃」報讀心儀課程，詳情如下︰

#THEi高科院SSSDP學士學位課程經JUPAS (聯招) 申請入讀；其他自資學士學位課程經VTC中六入學申請平台報名。

（資料及相片由客戶提供）