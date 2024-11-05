DSE｜首屆公民科有MC題一半考生答錯　誤解立法會擁基本法解釋權

取代高中通識科的公民與社會發展科今年首度開考, 考生合格率為94.1%。根據考評局最新出版的文憑試《試題專輯》，考卷的三大題目中，有兩題考生整體表現「令人滿意」，餘下一題屬「良好」。全卷設有5條選擇題（MC），有一半考生誤解《基本法》的解釋權屬於立法會；亦有約四成考生未能正確區分大灣區城市。



4月16日，中學文憑試公民與社會發展科開考。(資料圖片／盧翊銘攝）

考評局今日出版今屆中學文憑試《試題專輯》，輯錄各科試題、評卷參考及考生表現分析等。公民科今年首度開考，該卷設有五條選擇題（MC），當中有三條題目答對率達8成以上，其中一題達98%。

近4成考生未能正確區分大灣區城市

不過，有兩題考生表現不太理想，其中有一條要求考生分辨《基本法》的正確陳述，只有50%考生回答正確，即《基本法》的修改權屬於全國人民代表大會，及屬香港特別行政區立法會。不過，有一半人選取的答案，均包括《基本法》的解釋權屬於立法會。

另一題要求考生區分佛山、泉州、肇慶，哪一個屬於大灣區城市，正確答案為佛山和肇興。題目答對率只有62%，即有38%考生答錯。

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至於考生長答題表現方面，其中一題要求考生從經濟、科技和文化三個範疇中，選取兩個說明中國的發展如何體現國家綜合國力的提升。《專輯》指，表現佳的考生解說時，提出合理的論據，並加以解釋。例如在經濟方面，考生能夠指出改革開放帶來的經濟發展，有助提升人民的生活水平；科技方面，航天科技的發展，有助提升國家技術水平；文化方面，文化產業的發展、文化保育和申遺等，有助提升人民的文化素養。

不過，部分考生僅能泛論中國在不同範疇的情況，但未能緊扣其發展如何展現中國綜合國力的提升，則會被評為「表現稍弱」。

全卷設有5條選擇題（MC），有一半考生誤解《基本法》的解釋權屬於立法會。(資料圖片)

考評局：考生整體表現令人滿意 答題大致達合理水平

第三題則要求考生解釋「參與前往內地的遊學團有助加強學生的國民身份認同」的看法。被考評局指，評為「表現較佳」的考生，「對國民身份認同及相關知識有良好的理解，並能結合資料內容，以不同角度清楚並合理地解釋題目所提出的看法」。《專輯》指，部份考生僅指出參與遊學團的好處或經歷，而未能清楚解釋這些好處或經歷可如何加強學生的國民身份認同。

《專輯》總結，考生的整體表現令人滿意，答題大致能表現出合理的水平。大部分考生均明白題目的要求，對題目所涉及的課題及相關知識有基本的理解。但仍有少部分考生抄錄或引用資料後，就資料的解說不足或未能運用資料建構其論點，建議考進一步提升運用資料及論證能力。