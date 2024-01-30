DSE公民科取代通識科　政府指270海外院校已更新入學要求

DSE中學文憑試取消通識必修科，改設公民與社會發展科。早前有立法會議員關注，考評局網站列出今年就DSE訂定一般入學要求的海外院校列表，較去年減少77間，惹來海外院校公開不承認文憑試的資歷之嫌。



香港輔導教師協會表示，至今未有個案在申請外地大學時，文憑試成績不被接納為認可資歷。據升學輔導人員及申請人的實際經驗，海外院校對文憑試水平有充份掌握及理解，從未有「認受」的問題。



港府亦在社交平台「添馬台」指出，截至昨日（29日），約270所院校已作相應更新，包括多所著名大學，餘下約30所院校的一般入學要求亦會適時更新。



DSE中學文憑試取消通識必修科，改設公民與社會發展科。（資料圖片）

早前有立法會議員關注，考評局網站列出今年就DSE訂定一般入學要求的海外院校列表，較去年減少77間，引起了公眾特別是學生和家長的疑慮，擔心世界各地有多所大學不再認受香港中學文憑考試作為香港學生報讀的資歷。

輔導教師協會：從未有「認受」問題

香港輔導教師協會今（30日） 表示，根據前線升學輔導老師之經驗，學生報考各地海外大學或大專機構時，包括全球知名的高等教育學府，均必須提交學校老師提供的「文憑試估算成績水平」（predicted HKDSE levels）。至今未有個案在申請外地大學時，文憑試成績不被接納為認可資歷。據升學輔導人員及申請人的實際經驗，海外院校對文憑試水平有充份掌握及理解，從未有「認受」的問題。

協會補充，雖然各海外院校及收生系統或會就個別學系需要另外要求申請人提供其他學歷證明，或須參與額外考核，如海外大學對於外來的考生一般也需要提供英語能力的考試成績（例如IELTS、TOFEL）等，惟文憑試成績和學校替學生提供的「文憑試估算成績水平」均一直被考慮，未見得被排除在申請文件之外。

指源起考評局海外院校發出問卷

協會指出，以其理解，考評局是因應文憑試的改變而向海外院校發出問卷，收集院校基本入學條件的更新，認為個別院校未及時向考評局更新資料，與所謂的「院校公開不承認文憑試的資歷」並無關係，故公眾不應為此作過多解讀。不過，協會續指，期望教育局及考評局更積極向海外院校跟進、更新資料，並與公眾多溝通，避免不必要的誤會。

港府指約270所海外院校已相應更新收生要求。（Facebook專頁添馬台圖片）

港府亦在社交平台「添馬台」指出，截至昨日（29日），約270所院校已作相應更新，包括多所著名大學，餘下約30所院校的一般入學要求亦會適時更新。此外，英國大學及院校招生事務處（UCAS）亦已於去年更新網上申請系統，接納2024年或以後的文憑試考生，填報包括公民與社會發展科在內的各類科目成績，以申請其英國大學或專上學院的課程。