DSE 2025｜公民科攻略　探討考試範圍及常見題型

文：聖公會基孝中學公民及社會發展科科主任蕭佩儀老師

公開考試的日子愈來愈近，同學既要妥善分配時間複習學習重點，又要把握時間多加操練。本文將探討考試範圍、常見題型，幫助考生迎接挑戰。



一、考試範圍

公民科要求考生認識及理解科目涵蓋的重要知識，應用相關知識以分析當代課題，能多角度思考、理解並分析個人、社會、國家、人文世界及物質環境的相互關聯和依存。公民科暫時只有2年的考卷（樣本試卷及24年的考卷），考生宜回顧考核過的知識，以更好規劃溫習重點。

1.樣本試卷：

傳染病防控；世衛的角色；國安法；國家觀念；青年人到大灣區發展的機遇及挑戰。

2.24年考卷：

中國教育情況；綜合國力；人工智能；國家安全領域；資訊素養；內地遊學團；國民身份認同。

3.重點概念：

可持續發展；全球化；跨國企業；中國外交政策；一國兩制；生活素質；十四五規劃；一帶一路；新經濟等從未考核，考生宜多加注意。

4.熱門議題：

環境問題如減碳、減塑、能源組合；中國或香港文化/創新科技產業發展。

二、常見題型

考生需注意的是緊扣題目要求及題眼作答，亦請留意題目有否限制討論的範圍，如香港或中國，討論內容及引用的例子要符合該地的情境。切忌給答題框架限制作答，並要援引及歸納資料，恰當運用相關知識論證答案。

1.選擇題與短答題：

這類題型相對簡單，但考生需熟讀重要知識及概念，共佔整卷1/6的分數（以24年為例），切勿看輕。如24年曾考問有關《基本法》的陳述及大灣區城市，全港考生的答對率只有6成左右。

2.數據題：

考生能否破解題眼，如趨勢/變化/模式/看法/特徵/結論/表現等。不同題眼作答要求略有不同，如考問的有關數據的變化，是要求描述數據間的關係或規律，又或是要求評價表現，並引用合適的數據作描述。忌盲目抄錄所有數據。

3.資料詮釋題：

資料可以漫畫、數據或文字等不同形式出現。此類題目有不同的題眼，如利用資料說明某現象、資料如何支持等。資料如何支持是公民科頗常見的題型，考生須利用及歸納資料提出論據，以證明某觀點或現象。請考生緊記，不須提供個人立場或作駁論。

4.角色題：

考生需於試前熟習不同持分者的角色、功能、責任及限制，如只有政府是政策制度及立法者，同時政府立法及制訂政策時要平衡社會各方利益，顧及香港的競爭力，保障市民的人權自由；而國際組織、非牟利的團體、商界、媒體可作為宣傳教育者等等。

5.建議題：

考生可就不同持分者的功能、責任考量，如政府可提供經濟誘因、訂立指引和規則；非政府組織可協調跨界別合作、監察；個人則可配合政府政策、履行公民責任等。建議可從有效性、可行性及具體性作考慮原則，同時要就議題及地域提出適切的建議。

希望所有考生能在接下來的考試取得理想成績！祝願大家成功！

文章作者：蕭佩儀老師



蕭佩儀老師是聖公會基孝中學公民及社會發展科科主任。

