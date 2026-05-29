DSE 2027考試時間表｜中英數幾時考？附個人化考試時間表生成器

撰文：容育仁
出版：更新：

DSE 2027（中學文憑試2027）的考試時間表（Examination Timetable）已經公布！考生們可以根據以下時間表備戰中學文憑試！想知道幾時開考各個科目？口試及實習試又幾時開考？「01教育」已經根據香港考評局（HKEAA）的官方公布資料整理好相關資訊，與你一起迎戰DSE！

DSE 2027 時間表是什麼？各科筆試何時進行？

4月6日（二）：視覺藝術 （一）及（二）

4月7日（三）：中國文學（一）及（二）／科技與生活（一）及（二）＊

4月8日（四）：中國語文（一）及（二）

4月9日（五）：英國語文（一）及（二）

4月10日（六）：英國語文（三）（聆聽及綜合能力考核）

4月12日（一）：數學必修部分（一）及（二）

4月13日（二）：公民與社會發展

4月14日（三）：健康管理與社會關懷（一）及（二）

4月15日（四）：化學（一）及（二）

4月16日（五）：地理（一）及（二）

4月17日（六）：資訊及通訊科技（一）及（二）

4月19日（一）：生物（一）及（二）

4月20日（二）：設計與應用科技（一）及（二）／英語文學（一）／下午：英語文學（二）*

4月21日（三）：物理（一）及（二）

4月22日（四）：經濟（一）及（二）

4月23日（五）：數學延伸部分單元（一）及（二）

4月24日（六）：中國歷史（一）及（二）

4月26日（一）：企業、會計與財務概論（一）及（二）

4月27日（二）：歷史（一）及（二）

4月28日（三）：旅遊與款待（一）及（二）

4月29日（四）：科技與生活（一）及（二）／體育（一）及（二）／音樂 1A 及 1B／英語文學（一）／下午：英語文學（二）*

4月30日（五）：倫理與宗教（一）及（二）

5月3日（一）：科技與生活（一）及（二）／體育（一）及（二）／音樂 1A 及 1B／英語文學（一）／下午：英語文學（二）*／後備

5月4日（二）後備

* 上述試卷如沒有註明，均於上午時段舉行考試
** 註：英語文學、科技與生活、體育及音樂科的考試日期，將會在報考日期完結後落實。

DSE 2027 英文科口試幾時考？

英國語文（口試）
一般試場：2027年3月中旬至下旬（星期一至星期五）
特別試場：2027年3月下旬

DSE 2027 體育科及音樂科實習幾時考？

體育科：2027年2月下旬至3月下旬
音樂科：2027年3月上旬至3月中旬

DSE 2027 何時放榜？

放榜日期暫定為2027年7月14日

DSE 2027 考試時間有什麼常見問題？

DSE 2027 中國語文科幾時開考？

中國語文科的卷一及卷二將於4月8日開考，其他科目的考試日期可以參閱此文章

DSE 2027 英國語文科幾時開考？

英國語文科的卷一及卷二將於4月9日開考，其他科目的考試日期可以參閱此文章

DSE 2027 數學科幾時開考？

數學必修部分（一）及（二）將於4月12日開考，其他科目的考試日期可以參閱此文章

01教育
教育
考評局
DSE