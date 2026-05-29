DSE 2027考試時間表｜中英數幾時考？附個人化考試時間表生成器

DSE 2027（中學文憑試2027）的考試時間表（Examination Timetable）已經公布！考生們可以根據以下時間表備戰中學文憑試！想知道幾時開考各個科目？口試及實習試又幾時開考？「01教育」已經根據香港考評局（HKEAA）的官方公布資料整理好相關資訊，與你一起迎戰DSE！



DSE 2027 時間表是什麼？各科筆試何時進行？

4月6日（二）：視覺藝術 （一）及（二）

4月7日（三）：中國文學（一）及（二）／科技與生活（一）及（二）＊

4月8日（四）：中國語文（一）及（二）

4月9日（五）：英國語文（一）及（二）

4月10日（六）：英國語文（三）（聆聽及綜合能力考核）

4月12日（一）：數學必修部分（一）及（二）

4月13日（二）：公民與社會發展

4月14日（三）：健康管理與社會關懷（一）及（二）

4月15日（四）：化學（一）及（二）

4月16日（五）：地理（一）及（二）

4月17日（六）：資訊及通訊科技（一）及（二）

4月19日（一）：生物（一）及（二）

4月20日（二）：設計與應用科技（一）及（二）／英語文學（一）／下午：英語文學（二）*

4月21日（三）：物理（一）及（二）

4月22日（四）：經濟（一）及（二）

4月23日（五）：數學延伸部分單元（一）及（二）

4月24日（六）：中國歷史（一）及（二）

4月26日（一）：企業、會計與財務概論（一）及（二）

4月27日（二）：歷史（一）及（二）

4月28日（三）：旅遊與款待（一）及（二）

4月29日（四）：科技與生活（一）及（二）／體育（一）及（二）／音樂 1A 及 1B／英語文學（一）／下午：英語文學（二）*

4月30日（五）：倫理與宗教（一）及（二）

5月3日（一）：科技與生活（一）及（二）／體育（一）及（二）／音樂 1A 及 1B／英語文學（一）／下午：英語文學（二）*／後備

5月4日（二）後備

* 上述試卷如沒有註明，均於上午時段舉行考試

** 註：英語文學、科技與生活、體育及音樂科的考試日期，將會在報考日期完結後落實。

DSE 2027 英文科口試幾時考？

英國語文（口試）

一般試場：2027年3月中旬至下旬（星期一至星期五）

特別試場：2027年3月下旬

DSE 2027 體育科及音樂科實習幾時考？

體育科：2027年2月下旬至3月下旬

音樂科：2027年3月上旬至3月中旬

DSE 2027 何時放榜？

放榜日期暫定為2027年7月14日

DSE 2027 考試時間有什麼常見問題？