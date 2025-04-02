DSE2025｜中文科閱讀卷　資深老師稱題目「正路」　合格易高分難

中學文憑試核心科今日開考，「打頭陣」是中文科，閱讀卷一引用內地作家蔣方舟及台灣作家柯裕棻的作品；寫作卷二則要求考生以「藏在泥土中的寶物」、「為不完美添色彩」為題撰文。



有資深中文科老師分析，卷一白話文篇章以文藝筆法說明道理，閱讀經驗較少的考生，未必容易掌握，但大部份題目直接，形容「合格易、高分難」。至於卷二程度則較往年難，部份題目雖然有發揮空間，但考生須小心審題，扣緊題意的關連詞寫作，否則容易偏題而失分。



中學文憑試核心科今日開考，「打頭陣」是中文科。(鄭子峰攝)

文憑試中文閱讀卷一分甲乙兩部分。甲部考核指定的文言篇章，包括《論仁、論 孝、論君子》、《山居秋暝》和《六國論》等，考問重點主要與內容和寫作手法相關。

卷一乙部課外篇章考核三篇，白話文有兩篇，分別節錄自內地作家蔣方舟的《我們都曾以爲自己會是小說的主人公》，文章以不同論說手法，說明小說的作用和價值；另一篇為台灣作家柯裕棻所寫的《比正路還長的巷子》，透過描寫城市和鄉村巷子不同的面貌和予人的感受，從而抒發對人生的領悟。

陳樹渠紀念中學中文科老師曹順祥指，今年卷一有兩篇白話文，第一篇文體偏向隨筆，而第二篇類似小說，相比去年只有小說，今年體裁較平衡。不過，他仍認為今年卷一「合格易、高分難」，因第一篇以文藝筆法說明道理，「如果考生唔多睇呢類文，會有啲難度」。至於第二篇白話文，他指與考生的生活經驗有「認知距離」，部份人閱讀時或未必習慣。

題型方面，曹順祥形容「正路」，沒有「陰濕」題目，他舉例，其中一題問及作者對人生的領悟，提問直接，易容理解。他續指，雖然考卷有兩篇白話文，但無比較兩篇文章的題目。

陳樹渠紀念中學中文科老師曹順祥指，卷一白話文篇章以文藝筆法說明道理，閱讀經驗較少的考生，未必容易掌握。(鄭子峰攝)

文言文考《資治通鑑》、《滹南遺老集》

第三篇為文言文，有兩則選段，分別是北宋史學家司馬光《資治通鑑》的摘錄，內文記述安史之亂時，張巡和許遠守睢陽城一事；另一篇為金代學者和文學家王若虛《滹南遺老集》的摘錄，談及王若虛對張巡和許遠兩人的評價。

他指今年字詞釋義佔重較多、有10分，反映出題著重考生的文言底子。至於選材，他認為歷史故事較實在、易掌握，對選修中史學生有利，但就算沒修中史，考卷亦已說明了「安史之亂」的背景。

他補充，若考生能掌握第二篇文章如何評價「忠而不仁」的核心觀念，答題便有把握。他指，範文亦有講述「仁義禮孝」，只是沒觸及「忠」，但若學生能融會貫通、舉一反三，相信作答難度不大。

不少學生提及今年指定篇章部份沒有《出師表》，曹同意該泛文本是大熱，因自2018年首年有範文，至今已7年沒出，「照數都應該數到佢」。他又指，六國論雖非大熱，但題目不「刁鑽」，自己亦有叫學生溫習，強調「12篇都應該熟讀」。

2025文憑試中文科開考情況



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至於中文寫作卷二，甲部考核實用寫作，要求考生撰寫不多於550字的演講辭，以香城中學義工服務團學生代表身份，呼籲同學參與義工服務竹的「『寵』愛有家」計劃。

至於在乙部命題寫作中，考生須在以下3題中選答一題，文章不少於650字。

1. 試以「藏在泥土中的寶物」為題，寫作文章一篇。



2. 在白布鞋的污跡上繪畫花朵，活化破舊建為時尚藝術館，在緊湊的旅程上遇上暴風雨可享受片刻悠閒。世事無完美，能為事物或心境增添新的色彩，則事事皆美。試以「為不完美添色彩」為題，寫作文章一篇。



3. 有容：「行事要量力而為，否則沒有好結果。」修端：「要踏出舒適圈，才可以突破能力的界限。」試寫作文章一篇，談談你對以上觀點的看法。



(考評局網頁)

「藏在泥土的寶物」一題較難 但發揮空間多

負責監考的曹順祥表示，觀察到較多考生選答第一題，其次是第二題。他認為第一題「藏在泥土的寶物」發揮空間多，且能以生活經驗取材。

不過，他認為，這一題相比往年題目如「我最想尋回的一件玩具」及「校服的自述」為難，因為涉及三個關連詞，「可以係提示，亦都可以係限制」，若考生未能串連三者或遺留了一個部分，則容易偏題而失分。他指，選物和立意都要好，並寫出情感才能高分，舉例以往高分文章多數是親情，容易打動人。

第二題「為不完美添色彩」，他指若考生不小心將「不完美變完美」，就會偏題。他說，考生可選記敍抒情文體，亦可寫論說文，認為前者較好寫，後者則要從褒貶兩方面論述。

而第三題議論文，曹稱考生要「吃透」兩個觀念，它們雖然是近乎相反，但有非截然相反、非黑即白，因此考生要寫到四個層次，以及舉出有力例子。

至於實用文部分，曹指學生熟悉演講辭，「早會演講，我哋都唔知訓練幾多次」。他提及資料有一正兩反，考生若只記得反駁反面資料，而忽略正面論證，就會失分。