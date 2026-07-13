港大保良何鴻燊社區書院 (HPSHCC) 升學資訊講座

港大保良何鴻燊社區書院提供26個副學士及高級文憑課程，讓學生裝備不同領域的學術知識和專業技能，為繼續升學或就業做好準備。於2026-27學年，書院11個課程獲納入「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP），本地學生每年可獲最高達港幣40,730元的資助。透過今次講座，同學將可了解書院的課程內容、升學出路、學生活動及支援服務，以及實習和海外交流機會等資訊。



2026-27學年現正接受報名，申請方法如下：

1. 網上申請



2. 招生日報名

日期︰2026年7月15至17日（第一階段）/ 2026年8月5至6日（第二階段）

時間︰上午9時至下午6時

方法︰網上報名 或 即場報名

地址︰銅鑼灣禮頓道66號港大保良何鴻燊社區書院

詳細報名方法：https://hkuspace-plk.hku.hk/cht/applications-and-admissions/application-procedures/

聯絡我們

電話：3923 7000

電郵：enquiry@hkuspace-plk.hku.hk

網站：https://hkuspace-plk.hku.hk/cht/

書院簡介：

香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院2026-27學年開辦26個全日制經本地評審自資副學位課程，當中包括醫療護理、食品營養、酒店旅遊及款待、體育康樂等等。為配合教學需要，書院亦設有多個特別教室供學生使用，例如食品科學實驗室、食物及營養學實驗室、保健產品教室、復康技術實習室及酒店管理培訓中心等等。

自書院成立以來，已有超過20,000名畢業生，近年更有逾七成畢業生經由書院提供的升學階梯，成功升讀學士學位課程。

（資料及相片由客戶提供）