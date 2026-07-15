DSE放榜｜視力餘一成　香港華仁書院鄭子絃克先天眼疾成超級狀元

中學文憑試DSE 2026今日（15日）放榜，今年有24位狀元創新高，包括14男和10女，當中超級狀元有11位，包括6男5女。香港華仁書院誕一名超級狀元鄭子絃，患有先天眼疾，目前視力不足一成，未來或有完全失明的可能。他本身是學校棋藝隊隊長，亦曾於徵文比賽獲獎，計劃入讀香港大學雙學位課程「政治學與法學」。



香港華仁書院誕一名超級狀元鄭子絃，患有先天眼疾，目前視力不足一成，未來或有完全失明的可能。(資料圖片)

香港華仁書院超級狀元鄭子絃修讀文科，於DSE取得7科5**的佳績，榮登超級狀元。他小學畢業於北角循道學校，中一入讀香港華仁書院。他獲得四間英國大學的錄取通知，不過計劃留港升學，入讀港大雙學會課程「政治學與法學」。

他患有先天性眼疾，目前視力僅餘不足一成，且情況持續惡化，未來或有完全失明的可能。儘管面對視力挑戰，他在學業及課外活動方面均表現積極，現為學校棋藝隊隊長，並曾於聯校比賽中獲得獎項，亦曾獲昇普計劃（AAHK／Access Abroad Hong Kong）全額資助參與英國劍橋大學學術交流團。

另外，香港華仁誕兩位榜眼，分別是林曉宇及王永樂。

中學文憑試DSE 2026今日（15日）放榜，今年有24位狀元創新高，包括14男和10女，當中超級狀元有11位，包括6男5女。這批「狀元搖籃」及地區名校今早逐一曝光。《香港01》持續更新狀元學校及狀元名單。至今，已確認西貢區直資學校保良局羅氏基金中學首誕狀元，該校一名男生考獲7科5**成超級狀元；至於沙田崇真中學亦首次有狀元誕生，一名男生成為今屆DSE狀元；直資女子英文中學協恩中學亦有狀元。