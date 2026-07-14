DSE放榜｜煙霧症少年克服身障　分兩年戰文憑試　擬明年跑馬拉松

今屆中學文憑試（DSE）周三（15日）正式放榜，觀塘APM今日（14日）為應屆考生舉行「全程撐您打氣大會」，有四位考生到台上分享自身經歷，勉勵學生在逆境中自強。當中20歲的陳家浩患有罕見的「煙霧症」，時常需要出入醫院，學習過程中遇到不少困難，不過無礙他尋找興趣和方向。在學校老師的支援下，他發掘到對視覺藝術的熱愛，學會透過作品訴說自己的故事，更希望日後能成為一名田徑運動員



陳家浩患有罕見的煙霧症，熱愛視覺藝術，希望成為運動員。（湯致遠攝）

罕見「煙霧症」致言語障礙 無阻重拾興趣再戰馬拉松

陳家浩患有罕見的毛毛樣腦血管疾病，患者大腦血管因慢性狹窄，形狀似一縷煙霧，故俗稱「煙霧症」。此疾病會引致中風、頭痛、癲癇或認知功能障礙，亦可能令大腦語言區受損，導致言語上出現障礙。

由於身體狀況時常難以預測，而且在高壓情況下容易出現頭痛症狀，陳家浩經常需要進出醫院，在求學路上面臨不少困難。不過，他並未因為身體限制而放棄學業。為免壓力過大，陳家浩分開兩年應考文憑試，今年先應考3科，並計劃明年再戰其他科目。

陳家浩患有罕見的煙霧症，熱愛視覺藝術，希望成為運動員。（湯致遠攝）

患病一度要暫別跑步興趣 明年戰渣打馬拉松

陳家浩自小喜愛跑步，他指自己熱愛速度和在運動場上暢跑的舒適感，每星期都會跟隨港隊操練，尤其享受「一班人一齊跑」。他坦言，當初確診疾病時，醫生建議他暫時避免劇烈運動，「覺得好失望」，甚至自己偷偷地「就住就住跑」。不過，學校有提供不少培訓課程，讓他可以暫時轉移心力至視覺藝術、音樂等活動。

現在，他病情受控，亦慢慢重拾跑步的興趣，並計劃明年出戰渣打馬拉松，目標在一小時內跑畢10公里路程。陳家浩平日亦喜歡煮食、彈鋼琴等，他希望日後可以成為專業跑步運動員或廚師，待明年考畢文憑試後，他會考慮報讀職業訓練局的課程。

陳家浩的視覺藝術作品以自身疾病作為主題，希望藉此帶出保持身心健康的重要性。（湯致遠攝）

鑽研藝術學用作品說話 籲同伴保持身心健康

在學校視覺藝術科李老師的幫助下，陳家浩由初時只懂畫「火柴人」，到後來能夠獨力完成複雜的畫作。他每天都會在固定時間利用半小時作畫，並交由李老師批改，漸漸看見進步，後來於瑞士視覺藝術分級考試中獲得優異成績，今年亦成功入圍由教育局舉辦的學生視覺藝術作品展。

活動上，陳家浩分享自己的其中一幅畫作，其以「煙霧症」作為主題，用防撞材料描繪大腦患病的情形。透過這幅畫作，他亦希望帶出訊息，「太大壓力心血管都會爆，會影響發揮」，並寄語其他考生要保持身心健康才能直面新挑戰。

李健文希望投身紀律部隊，服務社群。（湯致遠攝）

非華裔考生無畏專注力限制 望入紀律部隊服務社群

在香港土生土長的非華裔學生李健文，則患有專注力不足（ADHD）。他曾因為難以集中精神而感到氣餒，不過在家人和老師的支持下，找到學習的方向，明白到自己並非能力不足，只要找到自己的節奏，就能發揮潛力。

李健文希望投身紀律部隊，服務社群。（湯致遠攝）

李健文指，香港的紀律部隊只有數名非華裔人士，因此他希望成為消防員，並利用自己的語言優勢，幫助其他少數族裔人士。他表示，自己雖然讀寫中文較吃力，但能夠應付聽說，相信可以靠體能優勢投考紀律部隊。

陳浚謙希望成為社工，更寄語考生保持樂觀。（湯致遠攝）

冀做社工為同路人「擔遮」 寄語考生保持樂觀

陳浚謙同樣患有專注力不足，初中時常遲到、欠交功課，不過他後來找到克服專注力限制的方法，包括轉變溫習環境、彈結他放鬆、與朋輩互相督促。他熱愛運動，在校內擔任羽毛球隊隊長和學生領袖，更已考獲一級攀登、山藝及獨木舟等證書。

陳浚謙更在文憑試半年前成功挑戰「深夜狂行」計劃，在約30小時內完成跨區夜行，他從中明白到，只要願意嘗試踏出第一步，並與身邊同伴互相扶持，必定可以克服困難。

陳浚謙希望成為社工，更寄語考生保持樂觀。（湯致遠攝）

陳浚謙亦表示，打算報考社會工作高級文憑，希望成為一名社工，並透過「歷奇輔導」工具，以及自身經歷為同路人「擔一把遮」。他更勉勵應屆考生時刻保持樂觀，不要輕易灰心。