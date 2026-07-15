DSE放榜｜王錦輝劉子湉生日成狀元　小六曾跳級　首選中大醫科

中學文憑試DSE 2026今日（15日）放榜，今年有24位狀元創新高，包括14男和10女，當中超級狀元有11位，包括6男5女。 香港浸會大學王錦輝中小學今年誕生1名女狀元劉子湉（Tina），修讀理科，曾於跳級升讀七年級，是沒有修讀六年級的資優生。劉子湉的首選志願為香港中文大學內外全科醫學士課程，未來亦打算留港發展。



香港浸會大學王錦輝中小學今年誕生1名女狀元劉子湉（Tina）。（朱子熙攝）

生日獲滿分成績表 小六曾跳級

今日是劉子湉生日，她對全科考獲滿分感到「好開心」，認為是一份很好的生日禮物，又稱對成績亦有一定期待，「始終考呢個試都係想要最高分」。

劉子湉自小一入讀該校，學業成績一直名列前茅，其中以科學範疇學科的表現最為突出。她更在短短一年內完成五年級及六年級課程，直接跳級升讀七年級，為一名未曾就讀六年級的資優生。

狀元最怕中文科「死亡之卷」 AI輔助練習寫作

她笑言中文科對她挑戰最大，「始終都係死亡之卷」，自言自己文言文基礎不好，寫作則容易離題。備考時，她決定運用AI發掘寫作素材，「自己去分析邊啲（題目）係可能考評局會可以接受，或者覺得唔可以接受嘅」，再交予老師批改。

香港浸會大學王錦輝中小學總校長陳偉佳博士（左）與狀元劉子湉（右）。（朱子熙攝）

料入讀中大醫科 曾參與多項醫院實習計劃

劉子湉自小時已對醫療範疇感興趣，但直至十年級才第一次認真考慮大學選讀醫科。專科中她對腦科和精神科最感興趣，認為腦「係我地身體入面最犀利，最神秘嘅器官」。她曾主動參與並完成多項醫院實習及大學級醫學課程，包括臨床影子計劃及科研項目，從中深化對病人照護、醫療體系及醫學倫理的理解，亦從中立定投身醫學界的志向。

在空餘時間和備考期間，劉子湉熱愛畫畫和打籃球，曾經是學校游泳隊隊員。她多次擔任學生領袖，包括學校文化大使主席，多次統籌大型典禮及負責司儀培訓。校方亦形容劉子湉是品學兼優、全面發展的優秀學生。

香港浸會大學王錦輝中小學總校長陳偉佳博士則表示，相信劉子湉不僅能在醫學院嚴謹課程中脫穎而出，日後更將成為卓越的醫生，為醫療專業及社會作出重要貢獻。