JUPAS 2026｜改選結果統計　中大幼兒教育、港大英文教育競爭最大

【JUPAS大學聯招／DSE放榜】DSE中學文憑試上周三（15日）放榜後，JUPAS大學聯合招生辦法改選程序早前結束，各間院校今日（20日）公布首三志願（Band A）改選後最多人報讀及競爭最大的課程。



以首三志願（Band A）計，中文大學競爭最激烈的課程為「教育學士（幼兒教育）」，平均逾23人爭奪一個學額；港大文學士及教育學士（語文教育）– 英文教育，平均8人爭一學額；都會大學人力資源管理學榮譽工商管理學士課程只有20個學額，平均33.3人爭一個位。



中文大學

中文大學JUPAS修改課程選擇後最多申請者選擇的五個中大課程。(校方圖片)

中文大學JUPAS修改課程選擇後競爭最激烈的五個中大課程。(校方圖片)

根據中大入學及學生資助處公布的統計資料，以Band A申請人數計算，最多人報讀的五大中大課程依序為理學、工商管理學士綜合課程、護理學、酒店旅遊及房地產以及教育學士（幼兒教育）。

其中「理學」提供335個學額，有達1,418人放在Band A；「工商管理學士綜合課程」則有780人報讀，爭奪212個學額；而「護理學」亦有642人將其列入Band A，競逐217個學額。

若以Band A申請人數對比學額比例計算競爭激烈程度，競爭最激烈的為「教育學士（幼兒教育）」，該課程僅提供19個學額，卻有多達439人報讀，平均約23.11人爭奪一個學額。

其次是「健康與體育運動科學」，在16個學額下錄得289人報讀，競爭比例達18.06比1。其餘三席分別為「宗教研究」的14.41比1（17個學額與神學合計，245人報讀）、「材料科學與工程學」的13.35比1（20個學額，267人報讀），以及「日本研究」的12.41比1（22個學額，273人報讀）。

香港大學

香港大學JUPAS聯招申請人改選課程選擇後，最多申請人選擇的5個課程。（學校圖片）

香港大學JUPAS聯招申請人改選課程選擇後，競爭最激烈的5個課程。（學校圖片）

港大公布，以Band A計算，最多DSE考生報讀的課程為理學士，有729人爭253個學額，平均2.9人爭一席；其次為護理學學士課程，有710人報讀；內外全科醫學士及文學士課程各有500多人報讀。

至於五大競爭最激烈的課程，首位為文學士及教育學士（語文教育）– 英文教育，有135人列為首Band A，爭17個學額，平均8人爭一席；統計決策科學、教育學士（幼兒教育及特殊教育）及教育學士及理學士都平均7人爭一學額；科研專才啟導課程則6人爭一席，有154列為Band A志願。

城市大學

城大JUPAS聯招申請人改選課程選擇後，最多申請人選擇的5個課程。（學校圖片）

城大JUPAS聯招申請人改選課程選擇後，競爭最激烈的5個課程。（學校圖片）

城大公布，以Band A計算，最多考生報讀的課程為工學士（智能製造工程學），有1,570人爭24個學額，平均65.4人爭一席；其次為工學士（創新與企業工程），有1,052人報讀；智能資訊系統學 [主修: 工商管理學士（環球商業系統管理）；工商管理學士（商業人工智能）]，有938人報讀，排第三。

另外，城大指，競爭最激烈的課程依次為工學士（創新與企業工程），有1,052個人將課程放在Band A，爭16個位，即約65.8人爭一位；工學士（智能製造工程學），有1,570位考生，爭24個位，平均65.4人爭一個學額；環球可持續發展科創課程，有297人報名，爭10個位。

嶺南大學

嶺大JUPAS聯招申請人改選課程選擇後，競爭最激烈的5個課程。（學校圖片）

嶺大JUPAS聯招申請人改選課程選擇後，最多申請人選擇的5個課程。（學校圖片）

嶺大公布，以Band A計算，最多人報讀的課程為工商管理（榮譽）學士 - 風險及保險管理，有760人爭30個學額，平均25.3人爭一個位；其次是工商管理（榮譽）學士 - 會計與企業管治，有696人報讀；工商管理（榮譽）學士 - 市場學與社交媒體，有663人報讀，排第三。

至於嶺大競爭最激烈的課程依次為，工商管理（榮譽）學士 - 商業分析與創新，有537人將課程放在Band A，爭7個學額，即76.71人爭一席位；社會科學（榮譽）學士 - 健康及社會服務管理，有430人報名，爭8個學額，即53.75人爭一位；社會科學（榮譽）學士 - 社會數據科學，有409人報名，爭10個位。

都會大學

都會大學五大最受歡迎聯招課程（即最多申請人數）。（校方圖片）

都會大學五大競爭最激烈聯招課程（即Band A申請人數與學額的最高比例）。（校方圖片）

都會大學最多人列入Band A的課程為護理學榮譽學士（普通科）,有2,196人爭410學額；其次為心理學榮譽社會科學學士課程，有1,834人選報；社會科學榮譽學士則以1,238人排第三。

以Band A計，競爭最激列為人力資源管理學榮譽工商管理學士課程，有665人爭20個位，平均33.3人爭一個位；持續旅遊及款待管理榮譽工商管理學士及市場學榮譽工商管理學士則分別24.7人及23.8人爭一席；應用心理學榮譽學士／商業管理榮譽學士和商業管理學榮譽工商管理學士均約20人爭一學額。

都大表示，課程的最新申請人數為32,886人，較去年同期顯著上升15.8%；當中選擇都大課程為首三志願（Band A）的最新申請數目達23,237宗，較去年同期大幅增加31.3%。都大校長林群聲表示，本年度的Band A 申請人數已連續第五年錄得增長，並再創新高，「有關數據充分反映，都大作為香港首間應用科學大學，一直以應用為本的課程設計、靈活回應社會與產業發展需求，致力培育具實戰能力與國際視野人才，其辦學理念深受學生、老師及家長的信賴及肯定。」