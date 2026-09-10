DSE內地與考學校｜考評局料2年增8校　獲批前港澳考生可內地應考

考評局日前宣布，正研究以「循序漸進」將大灣區內地城市的與考學校數量，由現時的四所，增加至12所。考評局今（10日）發布網誌，提到由2027年DSE中學文憑試起，八所獲廣東省教育廳認可的港澳子弟學校可按程序申請成為DSE內地「與考學校」，預計分批處理8所港澳子弟學校的審批工作需時最少兩年。



考評局指，這八所學校在成為「與考學校」前，可按現行機制，安排其合資格港澳籍中六正讀生，以自修生身份到四間認可與考學校應考2027年DSE。非該12間學校的港澳籍考生，需返本港試場應考。



考評局日前宣布，正研究將大灣區內地城市的「與考學校」數量，以「循序漸進」方式，以由現時的4所增加至12所。（資料圖片）

考評局提到，過去三年以「先行先試」模式在大灣區內地城市舉辦DSE，整體運作暢順，並獲得學校和社會普遍正面的評價，未來進一步優化在大灣區內地城市舉辦DSE提供寶貴經驗。

局方指，設立內地考場須實行一系列的考試保密與質素保證措施，包括試卷及答卷的運送與保密儲存、考場設置與監控、考務人員的選派與培訓等，以及考試期間的應變安排等。

考評局強調，有關安排並不會增加香港本地學生入讀本地資助大學的學額競爭。（考評局網站截圖）

將分批處理8所學校審批工作 料需2年時間

考評局指，八所獲廣東省教育廳認可的港澳子弟學校可按程序申請成為DSE內地「與考學校」，強調有關審批程序相當嚴謹，包括申請學校要證明已得到相關內地教育局或部門推薦，並獲香港特區政府教育局同意其參加DSE等。

考評局會按序分批處理八所學校的相關審批工作，估計需時最少兩年，稱不會出現內地「與考學校」在短時間內大幅增加的情況。

考評局指，8所學校在成為「與考學校」前，可按現行機制安排其合資格港澳籍中六正讀生以自修生身分應考2027年DSE。（考評局網站截圖）

考評局：八所港澳子弟學校學生不屬額外增加考生

考評局強調，就讀八所認可港澳子弟學校的學生，亦必須符合DSE的自修生報考資格才會獲准報考。他們不論獲安排於香港或內地的試場應考，均屬原有應考群組的一部分，不屬於額外增加的考生，有關安排並不會增加香港本地學生入讀本地資助大學的學額競爭。

考評局指，為確保內地「與考學校」與內地考場的質素與運作均符合要求，新階段的試行計劃將引入覆檢程序，確認其表現和教學質素均符合相關要求後，才會獲准繼續成為「與考學校」及／或內地考場。倘若個別學校在覆檢中被發現未完全符合相關要求，有關學校須按要求作出改善及跟進。