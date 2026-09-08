DSE｜考評局：文憑試內地試場續試行三年　與考學校研增至12間

香港考試及評核局今日（8日）宣布，2027年香港中學文憑考試（DSE）將於本周五（9月11日）起至10月7日接受報名。考生最多可報考八個科目，包括甲類高中科目、乙類應用學習科目及丙類其他語言科目。



就外界關注的大灣區內地城市舉辦文憑試安排，考評局表示，兩地教育部門已同意在2027年起繼續試行三年至2029年。此外，大灣區內地城市的「與考學校」數量亦研「循序漸進」方式，以由現時的4所增加至12所。



香港考試及評核局。（資料圖片）

一般報考資格方面，學校考生須為2026/27學年獲批准參加文憑試的註冊學校中六正讀生。自修生則須曾應考文憑試，或於2027年1月1日計算年滿19歲。未符合資格但欲以自修生身份應考者，須經「特殊報考申請系統」遞交申請，且無論審批結果如何，均須於10月7日截止日前完成網上報考。

所有考生均須透過「香港中學文憑考試網上服務」辦理報名手續。考評局呼籲考生及學校密切留意截止日期，預留充足時間完成網上報名及繳費程序。

三校繼續成文憑試內地試場

考評局另表示，自2024年文憑試起以「先行先試」模式在大灣區內地城市設立考場，為期三年的試行計劃至今已告一段落，期間累計安排約800名合資格港澳籍學校考生於內地考場應考。而經檢視過去三年的試行經驗，香港和內地相關部門同意，考評局在未來三年（即2027至2029年）展開第二個試行期，期內文憑試內地考場將繼續設於三所內地「與考學校」。

2026年4月9日，文憑試（DSE）中文科開考。（資料圖片／梁鵬威攝）

稱不會增加本地生讀資助大學學額競爭

考評局強調，就讀港澳子弟學校的學生本身已為港澳籍人士，不論是學校考生或自修生，均會獲安排應考，因此不屬額外增加的考生，有關安排不會增加香港本地學生入讀本地資助大學的學額競爭。

考評局又表示，為更有效支援於大灣區內地城市修讀文憑試課程的合資格港澳籍考生，正探討以循序漸進方式，在現時四所內地「與考學校」以外，讓廣東省教育廳認可的另外八所港澳子弟學校，在符合申請資格及教學質素要求下，可按程序申請成為文憑試「與考學校」。有關學校獲准成為「與考學校」後，將可保送其合資格港澳籍中六正讀生，以學校考生身分應考文憑試。

廣東省內其他八所獲認可的港澳子弟學校名單：



1. 深圳前海哈羅港人子弟學校



2. 深圳市普林雲海港人子弟學校



3. 佛山暨大港澳子弟學校



4. 深圳市鯨帆港人子弟學校



5. 佛山市中黃星瑜港澳子弟學校



6. 廣州市中黃港澳子弟學校



7. 深圳市德萃港人子弟學校



8. 濠江中學附屬橫琴學校

