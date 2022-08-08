JUPAS放榜｜35%受訪高中生不明大學計分法　四成不知5**得分

有教育機構就「高中生對JUPAS收生認知」進行調查，發現接近40%受訪者不了解大學聯招中各大學新計分方法。遵理集團以及「遵理潮指數」創辦人梁賀琪指，大學從着重「通才」教育逐漸走向重視「專才 」。



受訪學生最多從朋輩接收JUPAS選科資訊

受疫情影響香港大學、中文大學、科技大學、理工大學等相繼調整JUPAS收生計分機制，採用彈性收生策略。遵理潮指數就「高中生對JUPAS收生認知」在今年7至8月進行以網上以及實體問卷形式訪問1,153名高中生，34.6% 受訪高中生不了解部分大學的新計分方式。

梁賀琪指，大部份學生從老師及學校接收JUPAS選科資訊，惟疫情期間返學間大幅減少，令學生難以從老師身上獲取JUPAS選科資料，「1,153名學生中有497名學生從朋輩接收JUPAS選科資訊，有423名學生從網上接收JUPAS選科資訊，只有150名學生從新聞接收JUPAS選科資訊，可見疫情之下資訊混亂，未必能接收到正確的JUPAS收生資訊。」

四大一科5**級計分高過兩科4級

調查中有65.4%學生表示，知道科大、理大、中大及港大的最新公佈JUPAS計分方法下，一科「5**」較兩科「4」多，但只有58.5%的學生答對新計分方法下，一科「5**」為8.5分。

梁賀琪表示，新計分方法下，學生應該更早開始部署讀什麼科，特別部份科設有「加乘作用」，選科對整體成績影響極大。為此，梁賀琪建議學校提早在初中為學生進行升學輔導，讓學生及早知道自己的興趣、未來以及長處等，以免「揀錯科」。

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升學策略師：新計分方式只取成績最好3至5科

梁賀琪又指，在有限資源之下未必每間學校都會讓學生入選自己的心儀科目，例如，理科的競爭比較大，未必每個學生都可以入讀理科。部份學生會希望可以自修讀該科目，但無奈大部份學校在報DSE時，都不願為學生報讀自修科目。梁賀琪期望學校未來能更彈性地處理這種情況甚至增加資源在各科，讓學生修讀心儀科目的機會增加。

資深海外升學策略師繆敏鶯表示，新的計分方式與海外大學計分方式相若，只取成績最好的3至5科。她又指，海外大學收生方式比較彈性，並非只重視考試成績，亦十分重視學生的面試表現。因此，海外升學仍是一個熱門選擇。

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