JUPAS放榜2022｜周三9時放榜　遇惡劣天氣安排不變　一文看清需知

JUPAS明日（10日）放榜，卻遇上熱帶風暴「木蘭」襲港。不過JUPAS於網上放榜，倘遇惡劣天氣，放榜安排亦不變。明早即使天文台發出8號或以上熱帶氣旋警告信號，或黑色暴雨警告信號生效，同學仍可於明早9時起，登入JUPAS網站、9所院校網站或致電大學聯招處24小時互動語音系統（2334 2330），取得申請結果。

獲取錄同學需注意，在放榜翌日（11日）下午5時前，必須以繳費靈、網上銀行或於東亞銀行分行，繳交現金5,000元留位費。若明日8號風球生效，繳費靈及網上銀行服務將不受影響，至於選擇現金繳費的同學，則要待東亞分行恢復辦公才可繳費。

《香港01》整合JUPAS、學友社等網站資訊，為莘莘學子解答明日打風下JUPAS放榜安排。



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1、 遴選結果公布及惡劣天氣安排

正式遴選結果將如期於2022年8月10日（上午9時）公布，當8號或以上熱帶氣旋警告信號，或黑色暴雨警告信號生效時，仍會如常放榜。

2、公布結果途徑

將透過以下3個方法公布結果：

1、「大學聯招辦法」網站；

2、9所「大學聯招辦法」參與院校的網站；及

3、「大學聯招處」24小時互動語音系統（2334 2330）。



獲得正式遴選取錄資格的同學，只會從其課程選擇名單中獲得教資會資助課程、都大自資課程或SSSDP「資助計劃」其中一個課程取錄資格。該課程於同一學年（2022至2023）內最優先及惟一而又符合取錄資格的課程，並且是其課程選擇名單中排列最高的取錄資格。

已獲得正式遴選取錄資格的同學，不論接納或放棄該取錄資格，同一學年內將不會再被取錄入讀任何經JUPAS可選報的課程。至於因遞交DSE成績覆核要求後，獲更高的科目等級，重新考慮入學申請最終獲得「較高次序的課程取錄資格」的同學除外。

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3、繳交留位費及院校註冊

獲得正式遴選取錄資格的同學必須明日至8月11日下午5時期間，繳交5,000元留位費，可用繳費靈網上服務、電子銀行服務（滙豐、恒生或東亞銀行）及現金（東亞銀行分行）。若遇惡劣天氣情況，「大學聯招處」明日及後日上午8時45分至下午5時15分將維持電話查詢服務，屆時繳交留位費之安排如下：

如同學未能在指定期限內繳交留位費，或繳交留位費後未有到取錄該申請人的院校完成註冊手續，將被視作放棄正式遴選取錄資格論，並於同一學年內不可再入讀經JUPAS選報的課程。

同學應留意由有關院校發出的電郵，並了解註冊安排。若被視作放棄資格，院校會將學額空缺分配予其他未獲得任何取錄資格的申請人。

4、申請成績覆核

不論是否獲得或接納正式遴選取錄資格，同學申請DSE成績覆核後取得更高科目等級，均符合資格遞交根據覆核成績，重新考慮入學申請及修改或不修改課程選擇。若同學已獲得滿意的錄取資格，則應先接納有關資格。

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