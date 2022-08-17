DSE放榜︱拔萃男書院遲來超級狀元現身　梁嘉朗：學醫回饋香港

考試及評核局今（17日）公布DSE中學文憑試成績覆核結果。拔萃男書院的梁嘉朗覆核後再多一科獲5**，累計共得8科5**，成為16星「超級狀元」，他已獲派中文大學「內外全科醫學士課程 - 環球醫學領袖培訓專修組別」學位。



覆核成功成遲來超級狀元，梁嘉朗感到十分驚喜，他表示本來預計只有三至四科5**，放榜時收到有7科5**（包括數學必修及延伸部分Ｍ1）已感到出乎意料，唯經濟科「差少少」只得5*，所以決定上訴。對於上訴成功，他認為是錦上添花。



梁嘉朗計劃留港投身醫療行業，提到公營醫療行業壓力大，他表示反而更推動他去讀醫，「可能我有一定嘅愚蠢、一定嘅衝勁」，看到疫情下公營急症室排隊情況嚴重，感到有點可悲，所以希望可投身一份子，盡力舒緩問題。



經濟科只有5*感可惜 不想辜負老師故提出覆核

梁嘉朗今日接受訪問時說，從來無想過成為DSE狀元，放榜當日收到主科、數學延伸單元M1、化學及生物7科5**，感到喜出望外，因本來預計只有三至四科取得5**。不過在計算狀元時，數學必修科及延伸單元只計一個5**，因此他當時只列「榜眼」。

不過他對經濟科有信心，對只有5*「差少少」略感到可惜，加上不想辜負老師的期望，所以提出成績覆核，今日得知覆核成功，再多一科5**成為「超級狀元」，他感到十分驚喜，因為成績覆核並不容易，又認為連經濟科都奪得5**是錦上添花。

梁嘉朗已獲中文大學「內外全科醫學士課程 - 環球醫學領袖培訓專修組別」取錄，他正參與迎新活動，被問到為何想留在香港讀醫，梁嘉朗表示，他於香港出世、長大、接受教育，生活了18年，認為有責任，亦有熱情服務香港這一個城市，「I think when I become a doctor I shoud contribute mainly back to this hometown（我認為當我成為醫生時應要回饋這一個出生地）。」

Hong Kong is where I grew up, where I was born, is where I receive my education, is where I live my first 18 years in my life, so I think there is a bit of passion and responsibility to serve this community, to serve this city. 拔萃男書院DSE超級狀元梁嘉朗

為何仍想做醫生：可能我有一定嘅愚蠢、一定嘅衝勁

對於醫療界面對人手不足的問題，梁嘉朗指出並非每年讀醫的人數不足，反而是公私營失衡，不論工時或人工，均不足以吸引醫生留在公營醫院服務，不少醫生的生活都很趕急，亦要捱更抵夜工作，應要採取更好的方法去減少人手流失。

被問到為何公營醫生壓力大，仍有意讀醫，他表示反而更推動他去讀醫，笑言「可能我有一定嘅愚蠢、一定嘅衝勁。」他提到疫情之下，見到公營急症室排隊情況嚴重，感到有點可悲，「醫療應該係大家好容易access到嘅一樣福利」，更推動到他投身一份子去舒緩這一方面的問題。

Covid咁樣，唔使話睇新聞見到，就算可能落街見到公營急症室排得幾犀利，覺得一個有少少可悲嘅現象，醫療應該係大家好容易access到嘅一個福利 拔萃男書院DSE超級狀元梁嘉朗

即將升讀大學，梁嘉朗表示將會「放鬆一啲」，指經過一年準備DSE後，在大學將會放更多時間於認識朋友及享受大學生活上，亦會參加外國交流，以開拓國際視野。被問到讀書技巧，他表示以「唔太尋常」的方式讀書，「我覺得唔需要花太多時間坐底讀書，但要花多啲時間諗野」，他認為讀書是要不停消化理解，所以會養成一個習慣做其他事時都會回憶所讀。他又認為自己都係中學畢業，「仲有好多嘢唔識，好多嘢要探索」，入讀大學後會放下狀元的身段，會努力讀書，以成為一名好醫生為目標。

▼2022年DSE中學文憑試狀元▼



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▼7月20日 2022年DSE中學文憑試狀元▼

