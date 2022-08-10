JUPAS 放榜｜5狀元入中大醫學院　「神科」環球醫學中位數達47分

大學聯招今日（10日）公布正式遴選結果，2022/23年度全港經聯招入讀醫科的336名學生中，中大醫學院共取錄205名文憑試學生。其中「環球醫學領袖培訓專修組別」繼續成全港收生成績之冠，七科成績中位數為47分。今屆決定留港讀醫的六名DSE狀元中，就有五人選擇入讀中大醫學院，包括兩名「超級狀元」協恩中學的周愷彤及伊利沙伯中學的謝承臻。



▼2022年DSE中學文憑試狀元▼



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六名狀元留港讀醫 五人選中大

六名留港讀醫的應屆DSE狀元中，五人選擇入讀中大醫學院，分別是兩位「超級狀元」協恩中學周愷彤及伊利沙伯中學謝承臻，其餘同樣入讀中大的狀元包括皇仁書院麥顥邦、喇沙書院張殷碩和英皇書院甘仲軒。

本地兩所醫學院在2022/23年度的醫科學額分別增至295個，中大醫學院共取錄205名文憑試學生，佔醫科學額七成。中大醫科收生人數（40至49分滿分的學生）整體比2021/22年度多，而2021/22年度有四名狀元入讀中大醫學院，2022/23年度增至五個，佔本年度考獲此分數入讀醫科的文憑試考生比率83%。

此外，以七科滿分為49分計算，今年全港考獲46分或以上報讀醫科的文憑試學生中，超過90%選擇入讀中大醫學院。

六名應屆留港讀醫的狀元當中，五人選擇入讀中大醫學院。（資料圖片）

環球醫學連續九年成收生中位數最高分「神科」

「環球醫學領袖培訓專修組別」連續九年成為全港收生成績中位數最高分的學科。中大醫學院2022/23年度的收生分數中位數為47分，而內外全科醫學士的收生分數中位數為43.5分。

陳家亮提醒學生要時刻反問自己『學醫所為何事？』總要緊守初心和懷着謙卑的態度照顧病患及終身學習，令世界變得更美好。。(歐嘉樂攝)

陳家亮︰學生要時刻反問自己學醫所為何事

中大醫學院院長陳家亮表示，特別為今年入讀醫科的學生感到驕傲，他們整個高中生涯都在新冠疫情中渡過，學生曾歷停課、網課種種考驗，仍努力不懈，在公開試取得優異成績，實屬不易。

他又指，入讀醫學院只是起點，未來學醫行醫的道路將充滿挑戰，提醒學生要時刻反問自己「學醫所為何事？」總要緊守初心和懷着謙卑的態度照顧病患及終身學習，令世界變得更美好。