DSE2023｜考生陸續獲發准考證　即日起可經HKDSE App查閱考試資料

考評局今日（21日）起，派發2023年香港中學文憑考試准考證，學校考生將經所屬學校獲派准考證，自修生的准考證則透過郵遞寄出。如果自修生於下周二（28日）仍未收到准考證，應立即向考評局學校考試及評核部查詢，親自前往香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心12樓、致電3628 8860、或電郵至dse@hkeaa.edu.hk，辦公時間為星期一至五上午8時30分至下午5時30分。



考生必須依照准考證上所示日期和時間，前往指定試場應試，應考各科考試時，必須出示准考證正本及香港身份證或其他有效身份證明文件正本。（資料圖片）

局方表示，考生收到准考證後，必須小心核對當中的個人資料、報考科目、卷別、單元、應考語文、試場名稱及地址等資料，並依照准考證上所示的日期及時間，前往指定試場應試。考生應考各科考試時，必須出示准考證正本及香港身份證或其他有效身份證明文件正本。

2023年文憑試考生由今日（21日）起，更可登入香港中學文憑考試手機應用程式（HKDSE App）的「我的考試日程」，查閱其應考資料，包括甲類科目的筆試日期與開考時間、試場編號、名稱和地址、座位號碼、卷別、單元、應考語文等資料。有特殊教育需要的考生今年起亦可透過程式查閱已獲審批的特別考試安排。

2023年文憑試考生由今日（21日）起，可以登入香港中學文憑考試手機應用程式（HKDSE App）的「我的考試日程」，查閱其應考資料。（資料圖片）

HKDSE App今年已作更新，除了考生編號之外，考生亦可選擇以身份證明文件號碼登入，並輸入其出生日期與報考時提供的電郵地址以核實身份，以及透過電郵取得一次性的登入密碼。

考生可於App Store及Google Play免費下載最新版本的HKDSE App。有關下載程式及登入「我的考試日程」的詳情，可參閱考評局網站 www.hkeaa.edu.hk/tc/app/，作進一步了解。