DSE 2023報名｜近5.1萬人報考九年來首回升　逾4.2萬人考末屆通識

DSE中學文憑試2023的筆試將於4月底開考，考生正密鑼緊鼓備試。考評局今日（31日）公布，截至上月中數字，今年約有50,820人報考，報考人數是自2014年DSE以來首次回升，並較2022年增加約1.5%。當中，學校考生有43,117名，自修生考生有7,706名，而四大核心科目學校考生人數介乎4.1萬至4.2萬人，末屆通識教育科有42,784人報考。



DSE中學文憑試2023考試時間表

一表看清DSE2023重要日期

僅有約0.3%學校考生報考8科

DSE中學文憑試2023暫時學校考生有43,117名，自修生考生有7,706名，當中學校考生之報考科目組合，以4個核心科目加2個選修科目為主，佔68%，僅有約0.3%報考8科。

甲類選修科目報考人數三甲：生物、經濟及化學

四大核心科目學校考生報考人數方面，中國語文有41,621人、英國語文科有42,832人、數學科有42,818人，而通識教育科有42,784人。至於最多學校考生報考的甲類選修科目依次為生物科、經濟科及化學科。

應用學習科最多人報西式食品製作 日語有479人報

乙類應用學習科目的總報考人數有4,360人，較2022年增加超過20%，在45個課程中，最多人報考：西式食品製作，共有548人。丙類其他語言科目總報考人數578人亦較2022年增加約10%，六個科目中最多人報考日語，有479人。