DSE2023｜中文科應試攻略！碩士級導師靜研：分類範文助比較閱讀

中學文憑試（DSE）開考在即，相信各位考生正為各科作好準備。「01教育」今次請來中文科碩士級導師靜研分享應試攻略，幫助各位考生改善閱讀、寫作及綜合卷經常犯下的錯誤，包括對範文欠缺理解、文章不夠貼題、寫作框架不當等，她也提醒考生切忌通宵溫習，以平常心看待考試。



卷一（閱讀能力）：對範文欠缺理解 宜按文章類別整理筆記

中文卷一向來是考生失分「重災區」，當中只有12篇範文的部分可以提前熟習，若考生好好把握範文重點，將能夠提升整體卷一的分數。靜研表示，雖然考生會溫習範文語譯，但因考核範圍過於廣泛，經常忽略文章的中心思想及朝代背景等，對內容理解不夠深入。

她建議，考生應根據結構佈局、藝術風格、修辭手法等方面有系統地分類範文，整理一本屬於自己的筆記。以思想派系為例，考生可以把同樣是道家思想為首的文章放在一起，方便比較閱讀，於作答比較或評論題型時就會更加得心應手。

卷二（寫作能力）：文章不夠貼題 宜練習審題留意關鍵詞

除此之外，不少考生都對卷二嚴陣以待，擔心自己的寫作技巧未如理想。靜研指，考生在審題時經常因為不夠細心而看漏關鍵詞，導致文章寫得不夠貼題。以2021年試題「經過這件事，我才明白到一心是我的知己，是真正了解我的人。」為例，考生普遍只注意到「這件事」、「一心」及「知己」，卻沒有留意到「才」也是關鍵詞之一。

她續稱，考生可以先尋找歷屆試題練習寫文章大綱，確保自己能捉緊題目關鍵詞，達到貼題的要求後才開始落筆寫作，並於完成後給予值得信任的中文導師批改，藉以了解哪些段落能呼應題目要求，文章的詳略安排是否恰當。

卷三（聆聽及綜合能力考核）：寫作框架不當 偽論證情況出現 宜多閱5級或以上佳作

儘管考生可以在卷三靠操練獲得高分，但往往會因為格式錯誤而拉低成績。靜研提到，現時很少中學會教授卷三綜合技巧，故考生難以掌握寫作框架及推論技巧，甚至導致「偽論證」的情況出現。

她建議，考生應多閱讀考評局5級或以上示例，標示文章每段重點，分析歷屆考生的寫作框架。推論能力較弱的考生則應着重操練見解論證部分，完成後給予值得信任的中文導師批改，從中了解論證粗疏的問題。考生也可以選擇閱讀歷屆考生佳作，自行拆解論證步驟，從中學習成功立論。

切忌通宵溫習 盡力而為便可

靜研叮囑，若考生不能在考試前一晚複習所有內容，可以選擇只複習所做過的練習，提醒自己不要再犯下某些錯誤，更重要的是對是次考試保持平常心。（鄭子峰攝）

除了應試技巧，考生還需留意其他考試注意事項。靜研叮囑，語文科與數理科不同，難以在考試前一晚複習所有內容，寧可考生提早休息，避免遲到。若考生想在前一晚快速溫習，可以複習所做過的練習，提醒自己不要再犯下某些錯誤。

最重要的是，考生不應過度在意老師和同學對自己的期望，以至過度重視文憑試的重要性，反而應保持平常心，緊記「每個人都有自己的舞台」，盡力而為便可以。