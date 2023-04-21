DSE 2023｜文憑試筆試首日開考　有考生仍做快測確保安全

防疫政策放寬後的首個中學文憑試筆試今日開考，「打頭陣」是英文科閱讀及作文考試。今屆考生的三年高中都在疫情中渡過，有考生表示，開考前數星期才確診，幸好及早康復，今早仍有做快測以策安全；有考生認為，網課較難專心學習，擔心影響應試表現。



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位於石硤尾的廠商會中學是四個核心科目試場，學生早上進入考場前須量度體溫，並在校方設置的有蓋操場檢查站，遞交健康申報表及登記。學校禮堂與兩個課室設為試場。

考生Hennie在數星期前確診，原本預計要去特別試場，「有上網揾過資料，睇定要點去」，幸好開考前一星期，快測呈陰性，可如常前往所屬學校應考。今屆文憑試考生毋須做快測，她指，今早仍有做快測，以確保安全。

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陳同學指，疫情減退後首日應試，未感到太緊張，昨晚睡眠充足，「訓咗6至7個鐘」。（張浩維攝）

另一位考生陳同學就指，疫情減退後首日應試，未感到太緊張，昨晚睡眠充足，「訓咗6至7個鐘」。他指，今早仍維持做快測，不介意配戴口罩應試。

考生劉同學對應試仍須配戴口罩略有微言，形容「隔著塊野咁」，但不會影響考試發揮。（張浩維攝）

不過，考生劉同學就對配戴口罩略有微言，形容「隔著塊野咁」，但不會影響考試發揮。劉同學指，對英文科考試感到稍為擔心，幸應試壓力無影響昨晚睡眠。高中三年大多是網課，他認為始終有礙學習，「大家上堂可以做自己嘢，會有啲分心，上實體堂就會專心啲。」

廠商會中學校長周修略表示，由於防疫措施放寬，所以今年要預備的措施較過往少。（張浩維攝）

廠商會中學校長周修略表示，有去年經驗，今年考場準備較好。由於防疫措施放寬，今年預備的措施較少。他指，其校試場原校考生為主，只有少數是外校考生，怛日未有原校考生確診，需要前往特別試場，不過有需要亦會特別協助。

▼4月21日 DSE中學文憑試開考▼

