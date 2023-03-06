DSE差1分入不到醫學院　中大準畢業生薛嘉俊不放棄　第四度考醫科

中文大學生物化學系四年級學生薛嘉俊畢業在即，不過他卻正在準備面試兩間醫學院。四年前在DSE中學文憑試，他因積點1分之差，未獲醫學院取錄而飲恨；上了大學後，他身在理學院，心卻仍在醫學院，一年級時申請轉系失敗，二年級時再試又被拒。



縱然屢試屢敗，但薛嘉俊仍屢敗屢試，他堅持讀醫，源自兩次見證。當中一次是他的父親不幸細菌感染，要切除雙腿，在醫生和護士照顧下，父親留醫約10個月終可出院；另一次是目睹醫護人員將「噴晒血」病人救回來。他感到「醫生很偉大」，立志要做醫生，因此鍥而不捨要讀醫科。



中大生物化學四年級學生薛嘉俊已報讀中大及港大的醫學院，希望9月以新生身份繼續追求醫生夢。（夏家朗攝）

領展房地產投資信託基金上月公布「領展大學生獎學金」得獎名單，在超過2,000份申請中，220位就讀於11間本地公營及私立大學的本科生獲頒發獎學金，當中116位為中文大學學生，薛嘉俊是其中一位。

領展房地產投資信託基金2月25日舉行「領展大學生獎學金」獎學金嘉許禮。（領展提供圖片)

大學一及二年級申請轉讀醫均失敗

薛嘉俊與另一中大學生蘇泳茵連續第四年獲得此獎學金。他志願是成為醫生，可惜在2019年的DSE中學文憑試「失手」，7科成績積點共39分，以一分之差，不獲心儀的醫學院取錄，其後他修讀有關連的生物化學課程。

他並不完全接受，一年級時嘗試申請轉科讀醫卻失敗，二年級時再申請，雖然各方面表現過關，但仍失敗，獲回覆解釋「全部都過㗎啦，不過有人比你更好，啲位好少」。不過他一直沒有放棄，「我搵唔到有一樣嘢，比medic（醫學）令我更加想做！」

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父親細菌感染獲救 感醫生好犀利

如此堅持讀醫從醫的志願是源於一次父親不幸細菌感染，導致雙腿需切除，使用義肢。薛嘉俊還記得父親在醫院接受急救及住院治療了約9至10個月，最終父親康復，因此感到非常慶幸及覺得醫生和護士很厲害。

一開始係因為我爸爸，因為我小五左右佢個時有細菌感染，個時係仁濟同埋瑪嘉烈醫院急救，最後係個度住左成九個月十個月左右，跟住就好好彩咁都救得返，個陣時就覺得醫生護士好犀利，因為可以救得返我爸爸咁樣，所以就想做醫生。 中大學生薛嘉俊

直至中六考完DSE那年，在聯合醫院做義工時，目睹有病人「噴晒血」，醫生護士立刻衝進來，急救一個多小時救回病人，感覺這些時刻「很震撼、很神聖」，醫生職業很偉大，更堅定他從醫的理想。

一入到去就見到佢噴晒血囉，之後覺得好shock，然後就見到啲醫生護士衝入嚟幫佢做急救，救咗個幾鐘，然後都救得返。我就覺得呢啲moment好震撼亦都好神聖，跟住就更加想做醫生。 中大學生薛嘉俊

薛嘉俊讀中六時在聯合醫院做文職義工，見證不少醫生落力搶救病人。（中文大學提供圖片）

再報中大及港大醫學院 目標成神經科醫生

薛嘉俊一心從醫，不常參加多元活動。記得一次申請領展大學生獎學金的面試期間，同組幾位面試者的履歷表都很厚，「如數家珍咁將佢哋一件一件事講晒出來，嚇死我，因為我係第六位，每次都係將我想做醫生嘅奮發去講出嚟。」

今年畢業的薛嘉俊已報讀中文大學及香港大學的醫學院，希望9月以新生身份繼續追求醫生夢，成為神經科醫生，既行醫，又做相關研究。