【文憑試收生計劃 ／ 內地升學 / DSE】內地自2019年起成為香港以外最多港生選擇升讀大學的地方。根據教育局最新公布的《2025年中六學生出路統計調查報告書》，於2025年有1,259人選擇到內地升學，佔離港升學總人數47.1%。若有意到內地升讀大學有哪些報名方法？內地高等院校收生要求為何？經常提起的「文憑試收生計劃」又是甚麼？「01教育」已經整合內地升學的所有相關資訊，助你報讀內地高校！



內地高校文憑試收生計劃2027是什麼？

計劃的目的是什麼？

根據計劃指南，「文憑試收生計劃」由2012學年起由國家教育部推行，計劃根據港生文憑試成績擇優錄取。截至2025/26學年，已有超過5.1萬名港生透過計劃報考內地高等院校，當中有超過2.4萬人獲取錄。

計劃有什麼優點？

計劃優點在於學生無需參與內地聯招，即可報讀內地高等院校。申請2027/28學年入讀大一的文憑試收生計劃，提供169間來自21個省、直轄市和自治區的內地高等院校供學生選報，包括北京大學、清華大學、復旦大學等。

誰有資格報名？

申請者需要：

— 持有香港永久性居民身份證或非永久性身份證

— 回鄉證（港澳居民來往內地通行證）或港澳居民居住證

— 是應屆中學文憑試考生。



內地高校有什麼錄取要求？

文憑試收生計劃過去要求學生：

— 於文憑試核心科至少考獲「332A」，即文憑試中、英文3級或以上；數學2級或以上；公民科達標

— 校長推薦計劃收生門檻為3個核心科總分達8分或以上，而各科成績達2分或以上，公民科達標，每間中學可推薦最多8人

— 藝術體育類專業的收生要求為核心科至少「221A」，即中、英科2級或以上，以及數學1級或以上，公民科達標。



另外，各高等院校可按各專業要求，要求考生於指定1至2個選修科需考獲指定成績，以及採用申請者的「學生學習概覽」作為收生參考資料。

有哪些內地高校參加計劃？名單有哪些學校？

計劃如何報名？具體方法是什麼？

如有意報名文憑試收生計劃，可以登入「內地高校招收香港中學文憑考試學生管理系統」，在網上報名、查看審核結果、繳交報名費用、申報志願、收取最終報名確認結果、上載資料及查閱錄取結果等。

計劃具體時間表如何？

根據教育局的計劃網站資料，截止11月17日已經公布的時間表如下：

2027/28學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」申請時間表 重要日期 關鍵事項 2026年12月1日-31日 網上報名及填報志願 2026年12月5日-6日 內地高等教育展（會展） 2027年1月10日前 登入查閱報名資格審核結果 2027年1月23日前 補交資料者查閱最終審核結果 2027年1月31日前 繳交報名費（港幣460元） 2027年7月下旬 各院校公布錄取名單及安排補錄

內地大學學費是多少？

香港學生通過「文憑試收生計劃」到升讀內地高等院校，學費及宿費均與內地學生相同。

實際費用視乎不同院校而定。現時內地高等院校學費約為每年4,000至8,000元人民幣，個別學科可達每年8,000至1萬元人民幣；宿費每年約500至1,200元人民幣；生活費連膳食每月約1,000至3,000元人民幣。

往內地大學升學可以享有資助？「內地大學升學資助計劃」是什麼？

內地大學升學資助計劃是什麼？

根據教育局網站資料，現時香港特區政府設有「內地大學升學資助計劃」，確保學生不會因經濟困難而無法前往內地升讀學位課程。局方並非公布內地大學升學資助計劃於2027/28學年的資料，以下為供參考的2026/27學年資料，當中包括計劃的申請資格、資助種類及資助金額。

內地大學升學資助計劃有哪些資助種類？有什麼申請條件及資格要求？

「內地大學升學資助計劃」設有「經入息審查資助」及「免入息審查資助」，資助計劃不設名額上限，申請人可以選擇「經入息審查資助」及「免入息審查資助」，並透過內地大學升學資助計劃網上申請平台或郵寄遞交申請。以下為兩種資助的申請資格：

經入息審查資助有哪些申請條件及資格要求？

申請人必須：

— 持有香港居留權／香港入境權／持單程證來港

— 在香港接受及完成高中教育

— 於2026/27學年入讀指定的217間內地院校學士學位課程

— 通過入息審查，學生資助處會以「調整後家庭收入」(AFI) 機制作入息審查，以評定申領「經入息審查資助」學生的資助資格及幅度。資助幅度分為全額及半額。

免入息審查資助有哪些申請條件及資格要求？

— 持有香港居留權／香港入境權／持單程證來港

— 在香港接受及完成高中教育

— 於2026/27學年入讀指定的217間內地院校學士學位課程

— 考獲332A的成績，或通過「香港副學位畢業生升讀華僑大學銜接學位課程試行計劃」升讀華僑大學，或經「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」下的「校長推薦計劃」入讀內地院校。

內地大學升學資助計劃的資助金額有幾多？

每名學生所得的資助金額視乎資助類型及院校所在地區與香港的距離而定，2026/27學年的資助水平為：

2026/27學年內地大學升學資助計劃資助金額 院校所在地區與香港的距離 少於450公里 450至1,000公里 超過1,000公里 經入息審查（全額） HK$17,700 HK$18,400 HK$19,400 經入息審查（半額） HK$8,900 HK$9,200 HK$9,700 免入息審查 HK$5,900 HK$6,200 HK$6,500

還有其他方法升讀內地大學嗎？

除了「文憑試收生計劃」之外，香港學生亦可以考慮透過「普通高等學校聯合招生考試」或「兩校聯合招生」，以升讀內地高校。

「普通高等學校聯合招生考試」是專門為有意到內地大學升讀的香港、澳門、台灣及華僑學生而設的考試。聯合招生辦公室會將考生資料轉交招生高校，由校方根據考生成績、考生志願、學校招生計劃及學校錄取原則，擇優錄取。「兩校聯合招生」則為暨南大學及華僑大學聯合招收香港、澳門、台灣和華僑、華人及其他外籍學生的入學考試。