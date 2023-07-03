DSE 2023｜職場女王張慧敏：學徒計畫值得諗　競爭勢增盡快搵工

DSE文憑試將於7月19日放榜，為協助文憑試考生和家長預備放榜，《香港01》於7月3日至23日舉辦「線上教育及職業博覽」，涵蓋升學、就業兩大範疇。博覽將舉辦十多場線上講座和研討會，邀請不同院校代表介紹各類型課程、以及一眾升學專家分享本地及海外升學、就業，生涯規劃等實用資訊。除此以外，「線上教育及職業博覽」亦會提供各類型課程、升學就業的相關文章，方便一眾文憑試考生在放榜前規劃前程。



今次應邀為線上博覽線上講座主講的「職場女王」Son 姐張慧敏，眾所周知是職場達人，她為一眾文憑試學生分享就業求職資訊以及最新職場趨勢，更以答問方式為大家提供最實用的職場建議。Son 姐又提醒在政府放寬外勞計劃下，未來職場競爭愈來愈大，建議放榜後不打算升學的同學應盡快搵工，亦可考慮各大機構推出的學徒計劃，在探索個人發展路向的同時，亦為未來發展打下基礎。



立即參加線上教育及職業博覽

Son 姐為一眾文憑試學生分享最新職場趨勢，以答問方式為大家提供最實用的職場建議。

文憑試學生們若要投身社會成為職場新鮮人，首要知道就業市場的最新趨勢。Son 姐表示，今年本港2至4月的失業率約為3%，當中符合高中學歷的勞動人口約為113萬，參考去年數據，2022年中六畢業生中，有2.6%投入全職，即約千人放棄升學打工。

香港放寬外勞 競爭大宜盡快搵工

反觀就業市場，Son姐指今年2月份的調查顯示約45%僱主未來3個月有意欲招聘，當中最缺人的行業包括通訊及媒體業、資訊科技業、醫療保健及生命學科學、金融及房地產、運輸及物流、工業與原料業，以及消費品及服務業等。

話雖如此，但Son姐提醒當時政府還未宣布放寬「補充勞工計劃」，她相信以上行業短期內仍有需求，但長遠而言競爭加大或會有大變化，建議文憑試考生若決定放棄升學，應要積極搵工爭取盡快投身職場。

憂大機構減學徒計劃籲把握機會

她亦建議如文憑試考生無意升學，卻未了解自己興趣所在，亦可考慮報讀包括職業訓練局、香港建造學院等職業培訓機構，或投考各大機構的學徒計劃，「這些機構願意做學徒計畫，因知道香港請人難需及早為日後發展培訓人手，假如將來有其他人力供應，他們仍會否如此投入資源去做學徒計劃呢？我是有點擔心的，所以學生們今年應好好把握，這些都是非常好的起步點。」

作為職場新人要有何面試技巧？如何適時職場文化？Son姐一一話你知（GettyImages）

Son姐職場實用Ｑ＆Ａ：



1. 職場新鮮人需具備什麼面試技巧？

Son姐指應付面試重點並非特別的技巧，而是有禮貌、守時、和人說話時要有眼神接觸等最基本要求，必須要具備。如要說求職者面試最重要的，其實是有沒有做好準備，見工時要認真說出自己想法，避免沒有內容的回答，就算最終不成功也能增加應對自信，「我沒有面試技巧教到你，記住，只有你自己才能幫到自己。」

2. 投身職場如何處理工作壓力？

不同工作有不同壓力，Son姐認為重點是認清自己的壓力來源，有時壓力反而可以推動自己明白短處繼續上進，「即使被人跣又如何，當交學費，重要是你最後學到什麼。」 壓力不是怕就不存在，而是你如何去看待，例如工作時有不懂，可反過來視為學習機會。

3. 如何適應職場文化？

職場文化可說各處鄉村各處例，Son姐稱年輕人聰明易上手，但如何與人相處要好好修煉，「識做人，緊要過識做事」，要明白上班並非做自己想做或喜歡做的事，而是達成大家共同要做好的事，慢慢從中了解自己最舒服的職場文化，如不適應可視為學習機會，日後將更懂職場求生。

Son姐在講座中還分享了更多精彩問與答，包括作為父母要如何為子女作出合適的教育和就業安排、職場中最重要的技能是什麼，以及令她覺得匪夷所思的職場新鮮人怪事等，如你有興趣，歡迎參加香港01「線上教育及職業博覽」了解更多。