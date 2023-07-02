能仁專上學院將辦護士學位　額外實習時數助學生接觸更多臨床領域

香港醫療人手緊張，對護理人手的需求有增無減。能仁專上學院有望於2023學年開辦護理學（榮譽）學士課程，課程已通過護士管理局及學術評審局審批，待行政會議批准後，目標今年11月開學。



能仁專上學院署理校長汪國成接受《香港01》訪問時表示，該校的護理課程強調態度、知識和技能，期望培養使學生成為一名富有關顧心的註冊護士。課程有多個特點，包括採取小班教學，提高學生的學習效率，臨床實習時數亦會比一般實習課程多近兩成，讓學生可以接觸更多不同的臨床領域。



能仁專上學院署理校長汪國成教授。（余俊亮攝）

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小班教學助深度學習 額外實習時數接觸更多臨床領域

能仁專上學院預計將會收生48人，師生比例約為1比24，低於護士管理局要求1比25的比例。汪校長表示，學院為了提供更多教學資源，早前已經將行政架構簡化，節省行政開支，「所以師資變成比例上充裕一啲」，加上收生較少，大部份課堂均可將學生分成兩組小班教學，以進行討論、小組研習、項目匯報等活動，促進「深度學習」。

一般護理課程要求學生完成1,400小時的臨床實習時數即可，但能仁專上學院就額外安排學生進行多240小時的臨床實習，達到1,640小時，讓學生可以接觸更廣泛的臨床領域實習，包括臨終關懷中心，認知障礙症護理中心和地區康健中心。汪校長解釋，額外實習時數可以幫助現時的護理學生應付未來挑戰。

能仁專上學院署理校長汪國成教授。（余俊亮攝）

融合院校佛學背景及價值 科技助學生照顧病人

能仁專上學院具有佛學背景，護理學生與其他學生一樣，都必修「佛教價值觀」。汪校長指，該課並非要學生信佛教，而是要明白其世界觀。他提到，能仁的護理課程特意將佛學及西方的關顧哲學綜合成課程結構基礎，期望學生可以做到佛教的境隨心變，在不同的環境中都可以想到方法照顧病人，成為能仁護理學畢業生的特色。

為了令學生可以人性化地照顧病人，課程亦鼓勵學生使用資訊科技，加入編寫健康應用程式及3D打印內容，啟發學生以科技幫助病人。

能仁專上學院的校舍位於深水埗，學院預計護理學（榮譽）學士課程可以於2023年11月開課。（余俊亮攝）

計劃於2023年11月開課 應屆DSE考生獲33222可報讀

能仁專上學院是香港註冊的自資專上院校之一，即將開辦的護理學（榮譽）學士課程已經通過香港護士管理局的評審，獲得香港學術及職業資歷評審局審批，待教育局與行政會議授權後，課程便可以正式招生。學院表示，現正積極籌備於本年11月開課。

能仁專上學院的護理學（榮譽）學士課程為5年制課程，每年學費120,260元，經政府資助後，學生每年實繳學費為4萬多元，與教資會大學課程收費相若，學生可以因應經濟情況另外向學資處申請資助。

報讀該課程的學生需要於文憑試取得至少「33222」的成績（即中國語文及英國語文成績達3級或以上、數學及通識教育達2級或以上、任何一科選修科目或應用學習科目達2級或以上）。