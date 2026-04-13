JUPAS改選2026｜電腦資訊科技數據科學　本地大學IT學科收生分數

【DSE放榜2026／DSE成績統計／JUPAS改選／計分入大學 / 大學聯招】2026年中學文憑試（DSE）暫定於2026年7月15日放榜，及後考生可在7月16日至7月18日於JUPAS改選，在獲分配個人時段內更改課程選擇名單及優先次序。究竟成績表上的1至5**換算成分數是多少呢？要有多少分才足夠入讀心儀學科呢？「01教育」為同學們整理JUPAS各科收生分數，並按科目種類製作系列文章，方便大家按自己興趣安排JUPAS改選排序。



【IT篇】計算機科學、電腦、資訊科技、人工智能（AI）、數據科學、金融科技等



JUPAS收分2026｜港大HKU人工智能AI/數據科學/金融科技/資訊系統/資訊科技IT/計算機科學CS/電腦課程JUPAS聯招收生分數

JUPAS收分2026｜中大CUHK人工智能AI/數據科學/金融科技/資訊系統/資訊科技IT/計算機科學CS/電腦課程JUPAS聯招收生分數

JUPAS收分2026｜科大HKUST人工智能AI/數據科學/金融科技/資訊系統/資訊科技IT/計算機科學CS/電腦課程JUPAS聯招收生分數

JUPAS收分2026｜理大POLYU人工智能AI/數據科學/金融科技/資訊系統/資訊科技IT/計算機科學CS/電腦課程JUPAS聯招收生分數

JUPAS收分2026｜城大CITYU人工智能AI/數據科學/金融科技/資訊系統/資訊科技IT/計算機科學CS/電腦課程JUPAS聯招收生分數

JUPAS收分2026｜浸大HKBU數據分析/科技/數位未來JUPAS聯招收生分數

JUPAS收分2026｜嶺大LingU人工智能AI/數據科學/金融科技/資訊科技IT課程JUPAS聯招收生分數

JUPAS收分2026｜教大EdUHK人工智能AI/教育科技/資訊科技IT課程JUPAS聯招收生分數

JUPAS收分2026｜都大MU人工智能AI/數據科學/金融科技/資訊系統/資訊科技IT/計算機科學CS/電腦課程JUPAS聯招收生分數

以上數據只供參考，部份大學另有不同科目計分比重，亦有彈性收生安排，即使未達到院校最低入學要求，只要在某些科目達到院校指定要求，仍可能有機會入讀，實際安排視乎各院校情況。

各院校DSE成績計算方法

