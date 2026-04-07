JUPAS改選2026｜BBA商科收生分數　金融經濟會計風險管理入讀要求

【DSE放榜2026／DSE成績統計／JUPAS改選／計分入大學 / 大學聯招】2026年中學文憑試（DSE）暫定於2026年7月15日放榜，及後考生可在7月16日至7月18日於JUPAS改選，在獲分配個人時段內更改課程選擇名單及優先次序。究竟成績表上的1至5**換算成分數是多少呢？要有多少分才足夠入讀心儀學科呢？「01教育」為同學們整理JUPAS各科收生分數，並按科目種類製作系列文章，方便大家按自己興趣安排JUPAS改選排序。



【商科/商學院篇】工商管理、環球管理、環球商業、商業學、經濟、金融、計量金融、量化金融、金融科技、金融分析、商業智能、風險管理、會計、財務、市場營銷等



JUPAS收分2026｜港大HKU商科/工商管理BBA/經濟/會計/精算/金融/環球管理JUPAS收生分數

JUPAS收分2026｜中大CUHK商科/工商管理BBA/經濟/會計/精算/金融/環球經濟/計量金融JUPAS收生收生分數

JUPAS收分2026｜科大UST商科/工商管理BBA/經濟/會計/精算/金融/環球商業/量化金融JUPAS收生分數

JUPAS收分2026｜理大POLYU商科/工商管理BBA/酒店管理/會計/金融/金融科技/量化金融/市場學JUPAS收生分數

JUPAS收分2026｜城大CITYU商科/工商管理BBA/環球商業/會計/金融/金融科技/市場學JUPAS收生分數

JUPAS收分2026｜浸大HKBU商科/工商管理BBA/商業計算/會計JUPAS收生分數

JUPAS收分2026｜嶺大LingU商科/工商管理BBA/經濟/會計/商業分析/市場學JUPAS收生分數

JUPAS收分2026｜教大EduHK商科/會計/個人理財JUPAS收生分數

JUPAS收分2026｜都大MU商科/工商管理BBA/環球商業/會計/財務/金融科技/市場學JUPAS收生分數

MIRROR成員呂爵安Edan（右）為港大商學院舊生。（港大商學院網站圖片）

以上數據只供參考，部份大學另有不同科目計分比重，亦有彈性收生安排，即使未達到院校最低入學要求，只要在某些科目達到院校指定要求，仍可能有機會入讀，實際安排視乎各院校情況。

各院校DSE成績計算方法

