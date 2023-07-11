DSE放榜｜VTC提供1.3萬學額涵蓋不同程度　2.7萬份申請與去年相若

文憑試即將於下周三（19日）放榜，職訓局於今日（11日）公布「VTC統一收生計劃」詳情，考生可以在網上報讀超過140個不同程度的課程，而DSE放榜日（19日）亦會開放各院校接受報名。



下學年（2023/24）會開辦多個不同程度的課程、包括學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑及文憑課程，學額達1.3萬個。



VTC表示，該些課程至今已接受約2.7萬個申請，數字與去年相若，而且有信心能夠收到足夠的學生。

VTC又提到，其2022年畢業生選擇升學或就業的比例各佔一半，其中升學的有超過九成升讀政府資助升讀學士學位；選擇就業的則有約八成投身與課程相關的專業，超四分一由提供實習職位的僱主直接聘請。

學生報名方面，如果考生尚未報名，可以透過VTC入學網頁或「VTC中六入學申請平台」遞交申請，而今年的統一收生計劃會繼續以網上形式進行，放榜當日各院校亦會開放報名，並有教職員親在場解答同學或家長的出路疑問和提供課程資訊。

申請人如早前已報名並獲「有條件取錄」，而且文憑試成績符合有關課程的入學條件及要求，放榜當日將獲轉換成「正式取錄」。 申請人須要於放榜日上午9時至下午4時期間，登入「VTC中六人學申請平台」確認接受學位。

新申請人及沒有「正式取錄」的申請人則可於7月19日至24日期間登入「VTC 中六入學申請平台」報讀心儀課程及獲得通知取錄結果。

所有獲派學位的學生必須在7月24日中午12時前於網上完成初步註冊手續，否則所派學位即屬無效。