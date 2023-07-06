DSE 2023│恒大校長料今年收生1700人　內地生學額增至250個

DSE即將於7月19日放榜，恒生大學校長何順文於今日（7日）與傳媒會面，分享學校的最新發展。他預料今年收生約1,700人情況與過去相約，強調內地生限額提升至20%不影響本地生入學機會。他又歡迎教育局放寬專上院校的「特殊收生學額」，認為日後收生時可考慮學生其他能力，更具彈性。



恒生大學校長何順平料今年DSE收生情況與過去相約，將收生約1,700人。(盧勁揚攝)

何順文表示，今年目標取錄約1,700人，有信心可達標並保持收生質素。截至今年6月，以第一志願計算，接獲逾3,400名學生申請入讀大一，按年升38%。他特別提醒學生，恒大設多項入學獎學金，申請人DSE獲18分以上都可申請。

因應國家教育部批准取錄內地生學額提高至20%，何順文指9月一年級新生內地生學額會由去年的150個增加至250個。談及內地生學額未達300人上限，他解釋因不想校園設施不勝負荷，同時強調本地生與內地生分別招生屬兩條隊，增加內地生學額不影響本地學生入讀機會。另碩士課程申請數目亦比去年急增2.8倍，相信與疫情復常通關有關。

教育局最近放寬專上院校的「特殊收生學額」，院校可取錄不達最低入學資格但非學術範疇表現傑出的學生，由原本佔收生總數3%，增加至佔全校學生人數一成。何順文對新措施表示歡迎，認為收生時取成績外，亦可按學生其他才能作考慮，而學生需證明個人才能，由各個課程自行決定和評核。

另外，就移民潮方面，他指學生退學人數下跌了一半，由去年的約140人下跌至截至今年暑假的約70人，相信退學潮已過。

與內地院校合作收生 暫未計劃設內地分校

談及大灣區發展，何順文指恒大暫未有計畫於內地設立分校，因恒大升格大學僅5年，認為在人手、資源及經驗等考慮上現時暫未是時機。不過，恒大已於廣州南沙及深圳前海分別開設內地中心，在當地支持下租金全免，可用作會議、聚會、上課、學生內地實習據點。

他又提到，恒大已與廣州暨大港澳子弟學校簽署合作備忘錄，讓其廣州丶東莞及佛山三所學校正就讀香港DSE課程的中六學生，可經校長推薦獲恒大有條件錄取，為學生來港升學提供更多途徑。

另外，何順文提到恒大於新加坡於Applied HE中公佈的2023年「東盟地區+」私立大學評鑑中，整體排名第7，在大中華地區更排名首位，而學生的就業能力亦排名第1。