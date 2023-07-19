DSE放榜2023｜7.19放榜安排出爐 一文看清惡劣天氣及颱風安排
中學文憑試DSE 2023明（19日）放榜，天文台預測當日本港可能受低壓區影響，有狂風及雷暴。考評局早前公布19日發放成績安排，指若天文台當日早上5時或之前發出八號風球或黑色暴雨警告信號，則會延遲發放成績、網上查閱成績及以手機短訊發放成績的服務，若八號以上信號在下午1時前取消，則可在取消後兩小時後取得成續單；若下午1時後取消相關信號，放榜日期會順廷至翌日、即周四（20日）。
▼4月21日 DSE文憑試開考▼
1.成績通知書領取方法
(i) 學校考生（包括日校及夜校考生）
各學校可於7月19日上午7時起派員到考評局灣仔辦事處／荃灣評核中心領取成績通知書，學校考生應按所屬學校的安排，領取成績通知書。
(ii) 自修生
成績通知書經郵遞寄發，預計考生於7月19日收到；如自修生於當天未收到成績通知書，可於7月20日上午8時30分至下午5時30分，親身前往考評局修頓中心辦事處櫃台（地址：香港灣仔軒尼詩道 130 號修頓中心 12 樓）或致電公開考試資訊中心（電話：3628 8860）查詢。
2. 網上發放成績
自修生及夜校考生可獲提供網上查閱成績的服務。自修生可登入香港中學文憑考試網上服務的帳戶查閱成績；夜校考生則可透過網址查閱成績。登入密碼已於 7 月初郵寄予夜校考生。網上查閱成績服務將由 7 月 19 日早上 7 時起至 8 月 31 日（星期四）期間提供。
3. 以手機短訊發放成績
除了成績通知書，考評局於今年繼續以手機短訊(SMS)發放成績，將於 7 月 19 日上午 9 時起，向已提供SMS手機號碼的考生發出載有其文憑試成績的手機短訊。
4、惡劣天氣安排
考評局指，若天文台在放榜當日早上5時或之前發出八號風球或黑色暴雨警告信號，則會延遲發放成績、網上查閱成績及以手機短訊發放成績的服務，若信號在下午1時前取消，則可在取消後兩小時後取得；若下午1時後取消相關信號，放榜日期會押後至下周四放榜、即7月20日；若當日發出紅色暴雨警告，即使教育局已宣布學校停課，也會如期發放成績。
5、申請覆核成績
若考生對其成績存有懷疑，可考慮在成績發放後五曆日內(即7月19至24日期間)提出積分覆核及/或重閱答卷的申請。學校考生須透過學校遞交申請；自修生則可自行透過「香港中學文憑考試網上服務」申請。詳情可參閱《考生手冊》或網上單張。
學校考生及自修生遞交申請時，考評局會即時向考生發出附有繳費單的確認電郵（學校考生亦會收到SMS提示），考生須於指定日期(兩個曆日內)繳費。
4. 考生支援服務
公開考試資訊中心(電話：3638 8860)及考評局灣仔辦事處的服務櫃台，將於7月19日延長服務時間，開放時間由上午7時30分至下午5時30分，處理考生的申請及查詢。
考生可否在JUPAS免費改選時段後再次修改課程選擇？
若考生希望重新修改課程或錯過個人改選時段，須繳交港幣250元正之修改費用，並於確認成功繳交費用起計的1小時內，修改及重新遞交於更新課程選擇限期時的課程選擇名單一次，按此了解更詳盡資料。
成績覆核Appeal的費用是多少？會提供資助嗎？
成績覆核的費用會在放榜後才公布，有經濟困難的考生可向考評局申請減免部分覆核費用，並須於成績發放後的5曆日內，填妥有關申請表，前往考評局修頓中心辦事處提交有關證明文件之正本及副本。如減免申請獲得批准，考評局將於2023年9月中旬退回部分已繳付的覆核費用，按此了解更詳盡資料。
放榜日如果遇上八號風球等惡劣天氣，考評局將會如何安排？
若天文台在放榜當日早上5時或之前發出八號風球或黑色暴雨警告信號，考評局會延遲發放成績，若信號在下午1時前取消，學校可在信號取消後兩小時後取得成續通知書，學校考生可以到所屬學校領取成績通知書；若下午1時前仍維持，放榜日期會押後至翌日，即7月20日。
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