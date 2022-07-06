DSE｜首屆學校推薦直接錄取計劃186學生直入大學　成功率約25.5%

教育局今日（6日）公布首屆學校推薦直接錄取計劃完成遴選程序，共收到來自403間中學的766份有效提名，各大學在DSE放榜前，向195名獲錄取學生發出直接錄取通知，成功率約25.5%。當局表示，最終有186名學生接受錄取，將於9月入讀其所選讀的教資會資助學士學位課程。



首屆直接錄取計劃共收到來自403間中學的766份有效提名，於過去數月，參與計劃的八所大學教育資助委員會資助大學為所有獲推薦的學生安排面試，並於DSE放榜前並向195名獲錄取學生發出直接錄取通知。

獲錄取學生涵蓋的學科範疇廣泛，包括建築、測量與城市規劃、人文科學、商科、計算機與工程、教育、環境研究、設計、語文、醫學與健康、音樂、理學、社會科學等。（教育局文件截圖）

當局又指，最後有186名學生接受取錄，並於9月入讀其所選讀的教資會資助學士學位課程。獲錄取學生涵蓋的學科範疇廣泛，包括建築、測量與城市規劃、人文科學、商科、計算機與工程、教育、環境研究、設計、語文、醫學與健康、音樂、理學、社會科學等。根據當局數據，以選讀理學的學生佔最多，有44人獲取錄；其次是計算機與工程學科，有34人獲取錄。

教育局局長蔡若蓮表示，首屆錄取結果令人鼓舞。她指，推出直接錄取計劃，讓具有才華而未能在文憑試獲全面評核的本地中學生，也有機會憑藉在個別學科或範疇的傑出表現，獲教資會資助大學考慮直接錄取，入讀心儀的課程。

蔡若蓮又感謝各大學支持這項新計劃，肯定學生在不同領域，包括體育、音樂、藝術與文化、領導力、創意及STEM（科學、科技、工程和數學）等的多元才華。